國防部副部長柏鴻輝傳轉任漢翔董事長 交棒劉任遠！牽動4上將人事佈局
根據軍方人士透露，國軍高層人士即將調動，起因為空軍出身的軍政國防部副部長柏鴻輝即將可能轉任漢翔公司董事長，高層規劃由總統府戰略顧問劉任遠上將接任軍政副部長。另外，國防大學校長劉志斌上將屆退，將由空軍司令鄭榮豐上將接任，而空軍司令則擬由副總長兼執行官黃志偉上將升任。
隨著上述調整，副參謀總長蔣正國中將可能順勢晉任海軍二級上將，出任副總長執行官。據了解，包括副部長柏鴻輝轉任漢翔董事長與劉致遠上將、鄭榮豐上將、黃志偉上將等人事案，如果順利報請賴清德總統核定，最快可能在12月1日起生效。
據軍方人士指出，由於研發生產IDF戰鬥機、勇鷹高教機的漢翔公司目前董事長一職，是由前空軍中將參謀長總經理曹進平暫時代理。由在勇鷹高教機完成量產交機任務後，後續暫無戰機或教練機的飛行器主系統承造案，公司營收可能遭遇重大挑戰，因此亟需由一位政通人和且為空軍出身的董事長來爭取初教機國造、下一代戰機研發案等國機國造政策商機。
軍方人士透露，基於空軍與漢翔公司的密切關係，柏鴻輝對漢翔未來發展頗爲關心，對董事長一職已爭取一段時間，近期將有機會獲得層峰同意。
軍方人士補充說，除了柏鴻輝若轉任漢翔董事長出現的國防部軍政副部長一職所牽動的上將人事佈局之外，再加上海軍出身的國防大學校長劉志斌即將屆齡退役，且海軍司令唐華上將為了負責督導國造潛艦團隊儘快解決海鯤潛艦系統整合問題、推進海上測試最關鍵的下潛測試，責無旁貸，因此唐華暫無異動空間，因此牽動後續多位海、空軍上將與中將人士安排規劃。
