國防部否認解放軍無人機闖入 郭正亮：證明給我們看

解放軍「正義使命-2025」軍演雖於日前結束，但後續效應仍持續發酵。針對國防部聲稱解放軍無人機未進入24海浬鄰接區一事，前立委郭正亮公開質疑，認為從流出的照片判斷，拍攝位置應在12海浬內，要求軍方拿出證據說明。

前立委郭正亮。（圖／中天新聞）

郭正亮在網路節目中指出，前艦長呂禮詩曾展示殲-20戰機出現在屏東上空的影像，直言畫面勝過千言萬語。對於先前引發討論的台北101大樓照片，郭正亮也批評部分網紅聲稱拍攝點位於碧山巖的說法是胡說八道，認為只要上網比對碧山巖近照即可查證。

解放軍公布無人機拍攝台北照片。（圖／翻攝自中國軍號）

郭正亮進一步表示，國防部目前的態度似乎是什麼都不承認，直到12月31日才召開記者會說明。他質疑，央視早在12月29日晚間就發布台北101的照片，若軍方認定該影像為偽造，理應立即澄清，而非等到演習結束後才出面。他強調，若照片不實，國防部應提出具體證明。

針對國防部宣稱解放軍無人機均未進入24海浬的說法，郭正亮要求軍方釐清究竟是敵機未進入還是雷達未偵測到。他舉例，包含新竹空軍基地、高雄港及屏東等地的照片，視覺上判斷皆位於12海浬範圍內。他批評，國防部若為了政治因素賠上專業信譽，導致民眾不再信任，將是非常丟臉的事。

