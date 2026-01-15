國防部售出樹林頭夜市用地13.3億 中華郵政將興建綜合郵務大樓

國防部確定已將樹林頭夜市兩千多坪用地，以十三點三餘億元轉賣給交通部中華郵政，未來將作為綜合郵務大樓。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市樹林頭夜市在重啟兩年多後、驚傳月底要熄燈，由於該夜市用地是國防部政治作戰局所有，去年十月底確定已將兩千多坪用地，以十三點三餘億元轉賣給交通部中華郵政，未來將作為武昌街新竹郵局和樹林頭郵局的綜合郵務大樓，總建坪約六千四百一十九點八七坪，中華郵政已規劃未來將興建地下三層、地上七層的綜合郵務大樓，期能提升大新竹的郵務品質與運量。

國防部目前已要求市府委外的樹林頭夜市廠商，一月底之前淨空地上所有物，同時取消市府做為停車使用，預計二月初、點交給中華郵政，由於中華郵政位在新竹市武昌街的新竹郵局郵務科建物，已經超過年限，既有空間及設施不敷使用，而且所轄的新竹樹林頭郵局建物、也超過年限，將在樹林頭夜市的用地，開發做新竹郵局綜合業務大樓。

未來該綜合郵務大樓將設有停車場，共約一百六十五個汽車停車位及三百二十九個機車停車位，也會作為新竹樹林頭郵局使用，並有郵件轉運作業月台和快捷郵件工作室等需求，且因該處地理位置適中，可藉此提升郵務運量及品質。

新竹市長高虹安十五日也證實樹林頭夜市所在的國防部用地因已轉售，確定會收回，未來不再做停車場及夜市使用，市府也在盤點周邊適合的用地，規劃適合的地點，帶動夜市經濟。