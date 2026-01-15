國防部回應「菸酒食品商改行賣子彈」質疑 強調依法公開招標、嚴格把關

9×19公釐帕拉貝倫彈，是現今全世界最廣泛使用的手槍彈種，經常被直接簡稱為「9公釐彈」。 圖：翻攝維基百科/公有領域

[Newtalk新聞] 國防部今（15）日針對外界質疑「菸酒食品商改行賣子彈」等說法正式回應，表示軍備局採購的「9公厘手槍彈」，近10年同類購案廠商資格均訂定為「合法設立或登記證明」、「營業項目（需同時具備槍砲彈藥刀械輸出入業、國際貿易業）」及「納稅證明」等3項，以確保廠商具備進口管制性物品供售能力。

國防部指出，由於「子彈」屬管制性物品，國內廠商無產製能力，為廣徵商源，依政府採購法規範公開辦理招標採購，以「內購外貨」方式籌獲。得標廠商須於投標時繳交預算金額3%押標金，以保障合約如期簽訂；決標後再繳交契約金額5%履約保證金，並於一定期限內取得外國政府或其授權機構核發的「輸出許可證明」，以及經濟部進口同意文件。

國防部強調，需求單位軍備局除會同廠商辦理文件查驗外，並由專業火工人員依美軍標準，對交貨品項實施品質檢驗及性能測試，合格後始辦理付款。若廠商逾期未繳交文件、貨品或檢驗不合格，將解除契約、沒收履約保證金，並刊登停權等措施，以維護機關權益。

此回應係針對近期立委質疑同一批彈藥採購案中，部分得標廠商原從事菸酒食品或五金零售等業務，短時間內變更營業項目後即參與投標並得標的爭議。國防部重申，所有程序均符合法規，重點在於廠商是否具備進口管制物品能力及嚴格後續驗收把關，而非其原行業別。

