國防部報告滿滿【無】防洩密反成「此地無銀三百兩」

國防部今日釋出專案書面報告，強調中共圍台軍演前都有掌握徵候；而報告中也可發現新的書面核密規定，有如『此地【無】銀三百兩』。（擷取自國防部報告）

國防部為防止洩密加強核密作業，自今年元旦起，公文等各段落都要標註機密屬性，引發基層怨聲四起，就連本週送至立院的公開專案報告，也加上了滿滿的【無】。最新的報告針對中共軍演進行了詳細說明，國防部強調，軍演前都有已掌握關鍵預警徵候，完成威脅評估分析；而此次共軍共派遣主輔戰機及無人機210 架次、共艦17艘、海警船8艘。

立法院外交及國防委員會本週四將邀請國防部、外交部、國家安全局、海洋委員會海巡署針對「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」進行專案報告，並備質詢，相關書面報告也已陸續送進立法院。

國防部書面統整指出，此次軍演共軍派遣主、輔戰機及無人機210 架次、共艦17艘、海警船8艘，於我周邊海、空域從事 針對性軍演，除加大對我軍事威脅與恫嚇，併用法律戰 、心理戰及認知作戰，意圖動搖我社會民心。

而外界質疑軍演之前國軍是否有發現異狀及對落彈點進行預判掌握，國防部強調，針對性軍演前，本部已掌握關鍵預警徵候，完成共軍威脅評估分析，策定應處作為，軍演過程中也整合各情監偵系統情資，全程掌握共軍軍事活動態樣；此外，防空飛彈部隊亦針對來襲威脅及彈著點均全程監控，並保持高度警戒。

另外，國防部近來同步全面收緊資訊與文書管理規範，已下達新令，明定自民國115年1月1日起，正式推動「機密資訊精準標示」相關作業，凡是部隊所產制的任何資料、資訊，都要標註機密屬性，細至一文中各段落都要標註；而本次公開的國防部書面報告也不例外，各段文末都被標註【無】，以示無涉密。

但國防部並未公開宣導新制，導致外界對突如其來的【無】一頭霧水，甚至導致立委質詢時誤認【無】為無影響。而基層對此項新制也是怨聲連連，讓原本就繁重的行政作業雪上加霜，光是判定是否涉及機密，工作量便暴增，而在公開報告資料上頻頻標示【無】涉密，更像是「此地無銀三百兩」的作風。

