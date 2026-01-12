國防部外購子彈比自製貴3倍？王定宇怒嗆馬文君：別混淆事實隨意指控

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委馬文君指國軍能自製5.56公厘鋼芯彈，曾以一發約6元銷售美國，但國防部現在卻花11億6932萬元對外採購6200萬發，平均一發要價18.82元，質疑「浪費國防預算」。對此，國防部長顧立雄今（12日）澄清，軍備局自製彈是16元，標出去的價格是15.53元，不要把這兩件事混淆；綠委王定宇也痛批馬文君「國防事務大家都可以監督，但不能在事情還沒搞清楚前，就混淆事實、隨意指控。」

馬文君日前表示，國防部以15億582萬元，採購7600萬發子彈採購標案，其中，5.56公厘鋼芯彈、6200萬發要金額11億6932萬元，平均一發要價18.82元，但同樣的步槍子彈，軍備局205兵工廠可自製外銷美國，一發約6元，質疑價差太離譜。

對此，王定宇痛批，實在聽不太懂馬文君想要表達什麼，當了那麼久的國防委員，如果事情還混淆不清，就隨意指控國防部，這樣做並不好。馬文君將2005年美軍委託台灣代工的子彈，與2025年台灣採購子彈的價格混為一談，指責國防部存在價差問題，這其中犯了幾個基本錯誤。

王定宇指出，首先，經過20年，所有物料的成本難道沒有增加嗎？再者，不同型號的子彈、不同材質的子彈，價格本來就不一樣。馬文君提出16元與6元的比較，但兩種子彈型號不同，有價差不是很正常的事嗎？最後，更重要的是，2005年是美軍委託台灣代工，材料全部由美軍提供，台灣其實只收代工費；而現在台灣是採購最終成品，「如果不是自己搞錯，那就是想騙人」。

王定宇說，國防事務大家都可以監督，但不能在事情還沒搞清楚前，就混淆事實、隨意指控，若拿這三點混淆來影響或耽誤國軍採購，不只是烏龍指控，更是嚴重影響國軍備戰與國家安全的行為。如果搞錯，就應該趕快承認錯誤，讓國防預算順利進入審查，而不是一錯再錯、拖延審議，這樣對國家與人民都不好。

