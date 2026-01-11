國防部子彈價格採購溢價 朝野立委互槓造謠

立委馬文君。（馬文君提供／楊靜茹南投傳真）

國防部以總價15億582萬元，對外採購7600萬發子彈，去年底開標，國民黨立委馬文君質疑，明明軍備局205兵工廠可以自己做子彈，自製外銷每發僅6元，現在卻要對外高價採購，以每發18.82元、高出近3倍的價格對外採購，但民進黨立委王定宇痛批，拿不同品項、不同年代的價格去比較，這叫做「造謠」。

王定宇表示，馬文君是以1顆6元的訓練用「TC74普通彈」去對比1顆約18元的M855A1鋼芯高性能穿甲彈，而且拿2005年的價格去對照2025年的價格，「拿不同品項、不同年代的價格比較，這叫做造謠」。

他指出，2005年美國陸軍向台灣訂購3億發5.56mm 子彈，是為了伊拉克、阿富汗戰場用量大，要填補美軍庫存，因此合約規定由美國提供火藥、底火、銅等所需材料，台灣兵工廠純代工，這個2005年的每顆6元「只有代工費而已」，連這個都不查證，這叫做「不專業」。

不過馬文君發文反擊，強調此案最大疑點在於，明明軍備局205兵工廠可以自己做子彈，卻要對外高價採購，且205兵工廠剛遷廠完成產量大增，去年底已開始生產作業，據國防部資料也顯示，205廠搬遷後輕兵器彈藥的年產量可達近1億發，5.56公厘步槍子彈的年產量也提升至4000萬發，足以承擔此採購案的彈藥需求。

她指出，過去子彈自製外銷，一發子彈約6元，但此次採購5.56公厘的步槍彈，共6200萬發、金額11億6932萬元，平均一發竟要價18.82元，我們自己可以做，卻還用3倍錢對外採購，真的沒道理。

馬文君痛批，某立委發了圖文，提到M855A1是「高性能穿甲彈」，具高穿透殺傷力，但這次國防部買的就不是這款穿甲彈，「那些圖文才是在張冠李戴，混淆視聽，要誤導老百姓」，國防部買的，是鋼芯彈不是穿甲彈（Armor-piercing或AP），不僅名稱不同、價格不同、穿透力也不同，如果某委員不是真的搞混，我不得不合理懷疑，指鹿為馬，是為了護航浮編預算。

針對價格，馬文君說，某立委提到2005年至2011年，美軍向我國採購3億發子彈，供伊拉克戰場需求，合約規定由美方提供火藥、底火、銅等所需材料，國軍兵工廠只有純代工，所以每發子彈價格6元，只屬單純代工費，但當時的採購計畫，美方提供底火、發射藥部分，其餘生產原料、火藥等還是由國軍兵工廠負責，「我們不只是代工，也負責大部分生產工作」，且1發子彈6元就6元，不要再用似是而非的訊息混淆。

她進一步質疑，國軍自製外銷的子彈價格，不只在2005年外銷美國是6元，到2020年外銷的價格還是6元，代表國軍自產的子彈不但便宜，品質也受認可，若要將近年原物料價格飆升的因素算在內，也應由國軍優先生產，沒有向國外採購的必要，「明明自己能做、產量也充足、價格也便宜，卻硬要對外高價採購，到底為什麼要買？」

