國防部實施公文機密等級機制挨批 國防學者：與原有法令相觸

國防部日前頒布新規定，對外對內公文公報都要標示密等，包括機密的【密】，極機密【極】，絕對機密【絕】，就算無涉機敏也要標註【無】，引發基層反彈。圖為國防部專案書面報告，強調中共圍台軍演前都有掌握徵候。（擷取自國防部報告）

國防部自今年元旦起實施「機密資訊精準標示精進作法」，要求所有公文逐段標註機密等級，引發基層反彈；中華戰略學會資深研究員張競表示，國家機密等級之標示，其實是受到《國家機密保護法施行細則》第17條所明確規範，因此若要改變標示方式，就必須協調《國家機密保護法施行細則》主管機關法務部，透過修法程序處理。

張競指出，儘管國防部官員向媒體聲稱，《機密資訊精準標示精進作法》係參考並依據美軍及國際友盟行之有年制度，為落實機密保護及資料治理所推動措施，但若是查閱美國戰爭部Controlled Unclassified Information Markings各項規範，以及美國戰爭部相關準則，甚至再對比美軍對此機密等級標示作業相關教育訓練資料，就可理解國防部畫虎不成反類犬程度有多嚴重，弄巧成拙狀況有多糟糕，囫圇吞棗有多荒唐。

不過他認為，但整個問題最嚴重錯誤卻是國防部幕僚體系，居然沒人注意到《機密資訊精準標示精進作法》所要求標示機密等級，其實是違反國家法令，本身適法性就有問題，因為國家機密等級的標示，其實是受到《國家機密保護法施行細則》所明確規範，因此若要改變標示方式，就必須協調《國家機密保護法施行細則》主管機關法務部，透過修法程序處理。

張競說，國防部不是國中之國，能夠有權無視國家法令規章制度，自行訂立單行法規，而且將來國防部也有可能與其他部會會銜行文與公告規範，假若公文格式不統一，機密等級標示不相同，「請問究竟要遵從那個規範？」，國防部不要滿腦子都在想與美國接軌比照，請先把中華民國本身法律規章搞清楚再說。

張競強調，因此當國防部《機密資訊精準標示精進作法》有違《國家機密保護法施行細則》第17條時，「國防部是否該立刻廢止《機密資訊精準標示精進作法》？」，否則就是顯然缺乏法治基本觀念，難道部長本身是大律師出身，都還要如此蔑視國家法令規章嗎？

