國防部將建造6型艦艇 明年起打造潛艦救難艦

肩負水下作戰重任，國造潛艦海鯤號持續趕進度，目前完成2次淺水潛航測試，外界緊盯今（2026）年能否完成交船。而國防部近日公布「民國114年度下半年列管軍品清單」要建造6型艦艇，兼顧強化潛艦救難能量，將斥資132億元打造一艘潛艦救難艦，但建造時間表從明年起到2033年，引來在野質疑相關規劃慢半拍。

國民黨立委黃仁認為，「預算一直編、一直編，然後原型艦都還沒做好，那現在又要做另外一個急救艦，這對國人來講情何以堪？我們怎麼審查？我們當然是嚴格審查。」

民進黨立委王定宇回應，「但發生意外的時候要去救難，必須向友盟國家尋求協助，時程上會慢，所以我們在後續艦建第2艘、第3艘、第4艘潛艦的時候，我們潛艦救難艦的經濟規模就達到就有需求。」

由於潛艦作戰深度可達3、400公尺，國軍現役救難艦沒有具備深海救援的能力。學者表示，海鯤號未來在訓練過程和服役期間若發生意外，就仰賴潛艦救難艦，有建造的必要性。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，「配備包括潛水鐘，可以就是援助依照公開資料來看，大概500到600公尺等水深的這個潛艦，那藉由潛水鐘扣住潛艦上面的逃生艙口，就可以讓人員脫離潛艦。」

另外國防部也規劃編列134億元，針對兩棲船塢運輸艦的玉山艦打造後續艦，以及油彈補給艦磐石艦的後續艦。

至於中信造船打造的輕型巡防艦，反潛型、防空型還在趕工階段，國軍卻規劃再籌獲各5艘，預算加總高達2500億元，引發關注。

