國防部將採購20餘萬架無人機 資深人士：應採取「最有利標評選」

國防部將採購20餘萬架攻擊型無人機在內的各式無人機，但當前我國無人機採購仍面臨著結構性的兩難：國外採購雖產品成熟，但價格高昂且後勤維修受制於人；國內採購雖具備價格優勢與地利之便，但產業規模與技術縱深仍待扶植。圖為海軍陸戰隊日前施放陸用型監偵無人機，進行海域覺知探查。(資料照，記者王藝菘攝)

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部日前發布1.25兆元軍購特別預算中，可公開說明資料指出，將採購20餘萬架攻擊型無人機在內的各式無人機，以及無人艇1000餘艘，但熟悉無人載具發展政策的資深人士認為，當前我國無人機採購仍面臨著結構性的兩難：國外採購雖產品成熟，但價格高昂且後勤維修受制於人；國內採購雖具備價格優勢與地利之便，但產業規模與技術縱深仍待扶植。

他建議，為有效促進國內無人機產業發展，同時兼顧國家安全與技術迭代的快速需求，政府採購策略不應僅視為單純的「設備買賣」，而應視為引導產業升級的政策工具。因此，摒棄以價格為唯一考量的傳統招標模式，轉而採取「最有利標評選」，並搭配嚴格的供應鏈查核機制，將是確保國產無人機「質優、價穩、資安無虞」的關鍵路徑。

廣告 廣告

根據國防部公佈的無人載具及反系統採購數量，國防部擬採購反甲型無人機飛彈系統ALTIUS-700M 1554架、ALTIUS-600ISR 478架，以及濱海監偵型、濱海攻擊型(沉浸、投彈、自殺)等各類無人機20餘萬架、無人艇1000餘艘，與各類無人機反制系統。

熟悉政策的資深人士指出，相較於我國採購國外裝備時，多以「完全符合使用需求」為最高指導原則；國內採購卻往往僅設立「最低及格標準」；並在單純的「公開招標」機制，以最低價得標。這種「低標門檻、價格導向」的模式，極易導致廠商陷入削價競爭的紅海。惟須兼顧獲利導向的情況下，在成本壓縮的廠商被迫犧牲長期的研發投入，甚至為壓低報價而冒險選用廉價但資安風險高的零組件。此舉無異於「劣幣驅逐良幣」，不但無法扶植產業，反而扼殺了具備研發實力與品質堅持的優質廠商。

他說，相對而言，改採「最有利標評選」則能扭轉此一局勢，將「國產化比例」、「資安防護能力」、「供應鏈透明度」及「技術創新」等關鍵指標納入評分項目。透過評選機制，政府能篩選出願意深耕技術、配合國家資安政策的優良廠商，回歸「符合需求」的採購初衷。這不僅單純是購買硬體，更是投資國內產業的未來競爭力，讓採購預算發揮最大的產業外溢效果。

他強調，無人機技術日新月異，硬體更新週期極短，為避免採購規格一經公告即面臨過時的窘境，招標文件應避免鎖死特定的硬體型號或細部設計(設計性規格)，而應改採「功能性規格」。

在具體招標的建議上，他認為，採購方應訂定飛行時間、抗干擾能力、圖傳距離、酬載重量等核心效能的「限標準」。只要廠商能運用最新技術達到或超越這些標準，即符合資格。此外，依據《政府採購法》，可在招標時預留「後續擴充」條款。若得標廠商在履約期間展現優異的技術升級能力與配合度，機關可直接針對升級後的機型辦理擴充採購，無須重新招標。這不僅降低了行政成本，更能鼓勵廠商持續投入研發，跟上國際技術迭代的趨勢。

資深人士認為，在確立以最有利標扶植產業的同時，確保產品「乾淨」、排除紅色供應鏈滲透，是國產無人機採購的底線，這需要一套全程監管機制：

源頭阻絕：投標前嚴查廠商股權結構，透過經濟部投審司剔除陸資背景企業。

關鍵鎖定：契約明定飛控、導航、通訊及圖傳等核心模組嚴禁使用陸製元件，並要求列出廠牌產地清單。

實質驗收：採行「文件溯源」與隨機「拆機檢查」，針對電路板晶片進行物理性審驗，防堵偽標或混用陸製零組件。

他表示，無人機的採購策略攸關國家安全與產業發展。透過政府採購法「最有利標評選」篩選優質廠商、以「功能性規格」適應技術變遷，並透過「嚴格查核」排除紅色供應鏈，更將國外採購的高昂成本轉化為國內產業的研發動能。這不僅能確保國軍與不同公部門使用到安全、先進的無人機，更能為臺灣建立起一支具備國際競爭力的無人機國家隊。

【看原文連結】

更多自由時報報導

海鯤號下潛100公尺畫面來了！ 台船公布粉碎質疑

屏東縣道變停機坪 「神龍」馬路登機用路人搶拍（影音）

如虎添翼！ 美國輸出許可300加侖拌藥機 台美合作關鍵火工產能

金價重挫近10％ 創1983以來最大跌幅 銀價暴跌約30％

