國防部將檢討戰鬥部隊定義 擴大支領戰鬥加給人員範圍
國軍今年(2025年)起陸續調戰鬥部隊等專業勤務加給，但卻導致部分營級的軍士官薪資竟比連級還低。對此國防部長顧立雄今(1)日在立法院坦言，現行戰鬥部隊定義在「連級」以下，確實與現代「聯兵營、旅」的作戰概念不符，將進行全盤性的檢討，提高戰鬥部隊的定義層級。
為提升國軍編現比，並鼓勵青年從軍，國軍持續檢討志願役薪資待遇政策。國防部今年陸續提升志願役、戰鬥部隊、網路戰、戰航管及電偵等專業勤務加給；立法院會則於6月通過修正《軍人待遇條例》，自2026年起志願役加給將提升至新台幣3萬元，但由於行政院對此修法結果仍有疑慮，後續是否加薪將視釋憲結果。
立法院外交國防委員會1日針對軍人薪資待遇，邀請國防部長顧立雄進行專報並備詢。國民黨立委吳宗憲、謝衣鳯詢問，日前總統宣布高達1.25兆的軍購計劃，但僅300億的國軍加薪3萬卻要釋憲，質疑這樣該如何穩定基層軍心。
顧立雄回應，國防部一直看重軍人待遇的調升，主要將依敵情威脅、作戰需求及勤務專業性與繁重程度，持續檢討修訂各項勤務加給的支領對象、種類跟金額，來維繫各不同部隊的編現比。顧立雄：『(原音)我們第一步先提升戰鬥部隊的加給，那先將屬於任務比較繁重、艱困的戰鬥部隊加給先提高後，其他的加給我們也都陸續在檢討。』
顧立雄進一步說明，以戰鬥部隊為例，目前戰鬥部隊的層級是限制在「連級」以下，但現代聯合作戰都是以聯兵營或旅為作戰單位，如何將定義層級拉高，這部份的確需要再檢討。顧立雄說：『(原音)作為一個戰鬥部隊來看，所有聯兵旅以下(單位)事實上都合乎戰鬥部隊的定義，所以我們要檢討的是(戰鬥加給)發放對象的層級，它所能夠涵蓋的範圍就會擴大，就會讓我們希望提高編現比、提高誘因的作法，能夠精準的投放在我們需要增加的能力上面。』
顧立雄回應民進黨立委羅美玲時也指出，國軍每一個單位任務繁重程度、專業性都不同，如果所有人的薪資都一樣的話，高危險性、高技術性的單位可能就會缺員，因此在設計薪資待遇時，需做整體性的規劃考量。(編輯：宋皖媛)
