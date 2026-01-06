國防部專報被寫【無】 徐巧芯：實在太白X

▲國民黨立委徐巧芯反問，是我們看到的人眼睛是要挖掉還是怎樣？（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 立法院外交及國防委員會8日將進行「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」專案報告。怎料，今（6）日國民黨立委徐巧芯卻踢爆，該專報內容，竟然全被標上「無」、「密」字眼，讓他不禁反問，是我們看到的人眼睛是要挖掉還是怎樣？

立法院外交及國防委員會8日將邀請國防部、外交部、國家安全局、海洋委員會海巡署進行「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」專案報告，並備質詢。

怎料，徐巧芯卻踢爆，該專報內容，按照最新的「指令」，每一段都要寫【無】或【密】，讓他直呼但這實在太白痴了，如果寫了【密】，那我們看到的人眼睛是要挖掉還是怎樣？

▲國民黨立委徐巧芯踢爆，國防部專案報告都被標上「無」。（圖／徐巧芯提供）

