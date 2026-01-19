國防部專案報告1.25兆國防特別預算案全程機密？ 馬文君：沒必要

國防部為求1.25兆元國防特別預算解套，今（19日）向立法院外交及國防委員會召開專案報告採全程機密。對此，國民黨立委馬文君認為沒必要。她強調，這筆錢是借的；而且美國已公布許多軍售品項，照理說可以公開了；商購就是無人機、無人艇，也沒必要列機密；何況1.25兆金額這麼高，如果不清不楚，大家會有疑慮。

國民黨立委馬文君。（中天新聞）

國防部長顧立雄上午出席委員會前受訪說明，為讓1.25兆元國防特別預算能付委審查，因此要求外交及國防委員會先進行機密專報，今天主持議事的民進黨籍召委王定宇也在會前宣布，會議除專報外，包括立委與官員詢答的部分，全程均採機密不公開方式進行。

廣告 廣告

外傳在野黨，包括民眾黨及國民黨，都有意各自提出國防特別預算版本，部長顧立雄認為沒必要、民進黨召委王定宇批評這是扯國家後腿、藍白這種做法「荒謬又害國」等說法。

馬文君受訪表示，以往若是美方尚未公布軍購細項，為避免資訊外流，確實有先行保密、召開機密會議的必要，但美方已對外列出大致方向與項目；另外商購的部分，就是無人機、無人艇之類，這也沒必要列機密；何況1.25兆金額這麼高，這筆錢明列為特別預算，是要用借的。

馬文君強調，軍購如果預算不清不楚，大家會有疑慮，今年國防預算已增列許多，已高達9450億元了，又剛通過韌性預算1100多億元，現在又編8年1.25兆元特別預算，又不願清楚對外說明，這會讓大家產生更大的疑慮，也很難在不清不楚的情況下同意這項特別預算案。

對於今天開會列為全程機密，馬文君質疑，此舉恐只會讓外界產生「封口」疑慮，難道另有不可告人的內容？若國防部認為有必要列機密的，可以再談，但今天的機密專報實在沒必要列為機密會議的理由。

馬文君強調，美方這次提出的軍購清單金額約為3000億元，最終方向與規模應不致出現太大落差，但中央卻提出金額高出許多的特別預算，理應清楚向全民交代每一分錢的用途，國民黨不可能接受國防預算在內容不明的情況下，讓對美軍購以包裹方式一併通過，相關預算一定會嚴格審查，確保民脂民膏不被浪費，且每一分錢都用在刀口上。

延伸閱讀

媒體人分析柯文哲危險發言 直言藍白合關鍵在基層民意

柯文哲嗆國民黨別高估實力 藍營高層謙卑承認：感激民眾黨

柯文哲批營養午餐免費「騙選票」打到自己人？北市府一句話反殺