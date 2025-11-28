國防部小橘書蓋泡麵、嗆同黨中配 李明璇遭酸：敢在中國罵「習皇帝」嗎？

台北市松山、信義區議員參選人李明璇將暱稱小橘書的《全民安全指引》拿來蓋泡麵，引發批評。（翻攝李明璇臉書）

國民黨發言人、台北市松山、信義區議員參選人李明璇近期動作頻頻，日前她在臉書發文，將國防部印製、暱稱小橘書的《全民安全指引》拿來蓋泡麵，聲稱「很實用」，並大肆批評內容充滿矛盾與漏洞；另外，她也罵曾與她同黨、先前發出統一言論的中配何鷹鷺，指責何穿毛澤東的衣服拍抖音，大談高見，遭到停職後宣布退黨，一連串政治宣示相當活躍，為明年選舉鋪路。

李明璇的言行，引來前促轉會副研究員吳佩蓉批評，她說，殊不知，看在許多台灣人眼裡，不斷藉著批評《全民安全指引》，撩撥政治對立，還加碼拿小橘書蓋泡麵，來凸顯她試圖把手冊視為無用武或廢棄物的議題，李明璇誇張的舉措，白目的程度，比何鷹鷺毫不遜色，亦落在極端的光譜一側。

廣告 廣告

吳佩蓉表示，何、李兩人的差異在於，何在台灣的身分是中配，傾中親共的言論容易被放大檢視，引起不安，但李明璇是在台灣土生土長，其迎合中國口味的發言或身段，更適合作為棋子，擾動民心。有趣的是，李明璇拿小橘書蓋泡麵的臉文配圖，恰恰呈現一個重要的客觀事實，就是台灣言論自由的火炬，映照著中國長城防火牆的箝制。

吳佩蓉指出，李明璇明知台灣與中國最大的差異，卻不敢告訴支持者的是，在台灣，大可拿以蔣介石、蔣經國、李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文，甚或賴清德做當封面的書，蓋泡麵、墊桌腳、當枕頭、送回收。除非配上羞辱性文字或標語，否則難以入罪。同樣的，在中國，上述的書也可以拿來這樣使用。

然而，在台灣，民眾可以拿顆包子貼個習字，浸在泡麵；拿小熊維尼替換習近平 的頭像；或把習近平的照片排列成茶几桌面或地墊樣式，即便羞辱性強，也不會有刑責。在台灣，也可以把賴清德的綽號取為清德宗，即使會引起不快，無傷大雅。但若身處中國，李明璇之流，敢不敢把習近平的頭像下方換成清朝皇帝的官服圖像，或尊稱他「清平帝、習皇帝」呢？

更多鏡週刊報導

香港大火／宏福苑大樓遭世紀惡火焚毀 台灣公安學點出火勢延燒關鍵

氣溫轉涼防治登革熱不鬆懈 南市針對移工宿舍堵境外移入疫情傳播

雙11後又逢「黑五」購物週 好市多改8點開門掀搶購潮