國防部平安夜執行「24ㄒㄕㄅㄏㄉㄐ」神祕任務：只有台灣人懂

北美航太防衛司令部（NORAD）每年都會在12月24日晚間啟動即時追蹤系統，即時更新聖誕老人在全球的飛行路線，國防部昨（24）日也於社群平台上傳照片，表示聖誕老人於晚間10時41分飛越台灣上空，同時間國軍對於周邊海域、空域也保持了完整控制。此外，國防部也上傳影片，稱國防部每天都在進行追蹤任務，而這項從不中斷的任務，就是「24ㄒㄕㄅㄏㄉㄐ（24小時保護大家）」。

國防部昨晚在社群平台X轉發NORAD資訊，並且寫下，根據NORAD的數據，聖誕老人在當天晚上10點41分經過台北，而在此期間，國軍保持了對周邊海域和空域的全面控制，確保了一切正常，也祝福大家2025聖誕節快樂。國防部的該篇貼文曝光後，吸引超過6萬人次觀看。

另外，國防部也在臉書上傳一部短片，並且寫道「只有台灣人懂的密碼」，片中字幕寫道，平安夜大家都在追蹤「ㄧㄉㄌㄖ（耶誕老人）」，但追蹤任務國防部每天都在進行，不管是正在ㄒㄅㄧㄉㄔ（新北耶誕城）、ㄐㄏㄌㄨ（交換禮物），這項從不中斷的任務，就是「24ㄒㄕㄅㄏㄉㄐ（24小時保護大家）」。

北美防空司令部的「追蹤聖誕老人」活動始於1955年入冬之際，當時正值美蘇冷戰，負責追蹤蘇聯核飛彈的北美大陸防空司令部（CONAD）緊急電話號碼的值班人員蕭普（Harry Shoup），接到小男孩來電詢問聖誕老人身在何方，因不忍破壞孩子過節的心情，於是佯稱為聖誕老人。根據紀錄，至少從那年12月23日起，CONAD每年平安夜都會追蹤聖誕老人，到了1958年CONAD改制為NORAD，這項傳統未曾中斷。

