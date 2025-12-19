國防部強調煙幕彈不是國軍裝備 北市府最新統計無差別攻擊案4亡9傷

台北暴徒張嫌在台北車站與捷運中山站無差別攻擊最新統計含犯嫌自己在內已有4人不幸罹難另有9人輕重傷。（圖／翁靖祐攝）

國防部今（19）日深夜表示，釀成4名人員身亡與9名人員輕重傷的北市無差別攻擊張姓暴徒持有的煙幕彈，經查證不是國軍的制式裝備，他也不是現役軍人，呼籲外界釐清。而北市府也統計最新資料，目前暴徒無差別攻擊案導致8男5女共13人送醫，其中含兇嫌身亡4名、重傷1名、中傷1名、輕傷7名，這13人中有9人是119後送，4人是自己就醫。

今天台北車站與捷運中山站爆發連續多起煙幕彈釀恐慌並揮刀隨機砍人案，目前除了嫌犯因墜樓身亡外，另57歲余姓保全、27歲蕭姓騎士與37歲王姓男子皆因被張嫌攻擊的刀傷遺憾於搶救後身亡，另有9人正陷入大小不等的輕重傷治療中，還好暫無生命危險。

張姓嫌犯稍早已被證實為桃園楊梅人，他曾服空軍志願役並於服役期間在通訊中隊負責無線電架設工作，然而2022年一次休假期間外出「酒駕」被抓包而被軍方提前汰除退伍。失去現役軍人身分後，張嫌後頭又因「教召令」沒收到被認定妨害兵役而遭桃園地檢署發布通緝。

27歲張嫌位在桃園市楊梅地區的老家由警方上門關心，卻因無人在家吃了個閉門羹。（圖／周志龍攝）

據了解，張嫌服役期間根本沒接受今天這類駭人攻擊性的戰鬥技能訓練，軍方人士研判這種丟擲汽油彈與持刀攻擊行為應是外頭自學結果。

而中正一警分局在報請台北地檢署檢察官指揮偵辦後跑去張嫌租屋處搜索，赫然發現製造汽油彈的工具材料，這樣的技能與材料從何而來？警方正全力分析嫌犯的動態、交往關係，希望釐清犯案動機。

北市市刑大大隊長盧俊宏說明，目前搜索嫌犯住處還沒發現遺書，目前持續解析張嫌先前的網路發言紀錄，另外住處的筆記本正由鑑識人員鑑識中，手機解碼也還需要一段時間，如有新消息會持續對外發布。

