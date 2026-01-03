國防部憂武器籌補 2成1難執行

行政院長卓榮泰（中）與主計長陳淑姿（右）及財政部長莊翠雲（左）在立院備詢。（本報資料照片）

立法院第四會期將於31日休會，但115年度中央政府總預算案至今尚未付委審查。行政院主計總處表示，總預算案未審議通過不得動支金額為2992億元，包含第一、第二預備金及災害準備金、國防經費等，將影響國家安全；國防部也批評，每一天的預算延宕，都在消耗寶貴的準備時間，若未能在本會期通過，將有21％的預算無法按原訂期程執行。

立院財政委員會5日將邀請主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲及相關部會就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行專題報告，並備質詢。

主計總處書面報告指出，115年度總預算案未審議通過不得動支金額為2992億元，其中包含新興計畫1017億元、各部會較114年度增加部分合計1805億元、第一、第二預備金及災害準備金計170億元。

至於對地方政府的影響，主計總處表示，115年度總預算案中有多項地方政府受益項目因屬新興計畫，包括中央自辦涉及地方政府受益130億元及地方補助款507億元，合計共637億元將受影響不得辦理。

國防部報告則指出，總預算案若未於立院本會期通過，受影響預算780億元，如排除人員維持法律義務支出核實支應外，將有21％的預算無法按原訂期程執行，難以在今年度內完成裝備籌獲、修護以及油料彈藥足額補充等。

國防部也盤點受影響軍備的內容，包含遠程精準火力打擊系統、魚叉飛彈海岸防衛系統、F-16型機作戰支援莢艙暨武器彈藥籌購案、幻象2000等7型機零附件戰備存量需求等200億元。此外，在不對稱戰力方面，若未獲足額預算，受影響的包括標槍飛彈籌補、刺針飛彈籌補等415億元。國防部強調，在敵情嚴峻之際，「時間」是防衛作戰最昂貴且不可逆的資源，每一天的預算延宕，都在消耗寶貴的準備時間。