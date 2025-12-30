國防部應變中共軍演轉主動！ 胡采蘋肯定：透明化資訊是安定民心關鍵
針對中共近期發動的大規模軍事演習，財經網美胡采蘋今（30日）社群媒體發文指出，此次演習不僅是應對日本「台灣有事、日本有事」的政策，更是中共對近期美軍在全球（如委內瑞拉、宏都拉斯、奈及利亞）強勢重整秩序所產生的焦慮反應。胡采蘋強調，台灣社會此次展現出的「務實面對」態度，正是對抗資訊戰與軍事威脅的最強後盾。
胡采蘋分析，此次國防部的表現與過往「低調」作風截然不同，不僅大陣仗召開記者會，讓專業將領直接面對國人，更即刻授權一線單位依交戰規則應變，並通報休假官兵備戰。她認為，這種「當真的來打」的務實態度，包括民航局通報航班調動等措施，雖然造成部分延誤，卻是真正對全民有幫助的做法，能避免社會陷入盲目樂觀或無謂恐慌。
她在文中特別點名媒體亂象，指出有資深記者在未經查證下轉發《環球時報》稱「港口遭封鎖」的假消息，且部分媒體編輯台未加核實便向用戶推播。胡采蘋提醒，這正是戰爭發生時典型的認知作戰模式，敵方會利用親共媒體或網路帳號散佈國軍投降、港口淪陷的假資訊。
她表示，透過國防部即時公開的數據顯示，共軍雖出動14艘軍艦與14艘海警船，但規模尚不足以發動全面戰爭，民眾若能主動掌握官方透明資訊，便能有效拆解這類謠言。
針對解放軍內部動態，胡采蘋觀察到東部戰區原司令遭撤換後，中共於12月22日緊急晉升具空軍背景的楊志斌接任東部戰區司令，並由韓勝延接任中部戰區。此次授銜顯然是為了執行本次演習，解決東部戰區指揮權真空的問題，但其官位穩定度仍有待觀察。
胡采蘋最後總結，此次演習給人的壓力感增加，主因在於「台灣開始認真了」。她看到國軍戰士紛紛回營應戰、雄三飛彈就定位，網路輿論從擔憂轉為支持，顯示民心趨於堅定。
她呼籲大眾除了支持國軍，也應落實個人層次的備戰，包括儲存物資與學習判斷資訊真偽。胡采蘋強調：「毋恃敵之不來，恃吾有以待之」，唯有台灣展現強大的防衛意志與務實態度，才能在變局中立於不敗之地，並期待台灣社會與金融市場能處變不驚，再創佳績。
更多鏡週刊報導
吃台灣米捧中共大腿？後備軍人群組淪「統戰傳聲筒」 後指部：爭議人員已退群
史上最狂下酒菜！400年前「金粉杏仁」現蹤 揭開豐臣秀吉對黃金的狂熱
「雙雙被封千年老妖精」曹西平昔為羅霈穎痛哭守靈 5年後竟以相同方式天堂見
其他人也在看
中國不演了！解放軍揭圍台實彈軍演目的：打斷台灣的「能源線」
即時中心／綜合報導2025雙城論壇甫結束，中國解放軍東部戰區昨（29）日一早突宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演，演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目。解放軍新聞平台今（30）日也發出專家評論，表示這次圍台實彈射擊軍演主要有三個特點，目的正是要打斷台灣的「能源線」。民視 ・ 5 小時前 ・ 119
共軍實彈射擊散落我24浬線周邊！顧立雄坐鎮掌握痛批中共高度挑釁
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導國防部今（30）日表示，自今早9時起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 204
快訊／中共實彈近逼台灣？ 國防部證實：北部外海24浬線周邊
國防部於今（30）日表示，自上午9時起，中國共軍福建地區遠火部隊在劃設的北部目標區進行實彈射擊，落彈範圍散布在我國24浬線周邊。國軍隨即啟動聯合兵力及火力系統，嚴密追蹤監控，共同應對可能威脅。國防部長顧立雄直言，中共的舉動高度挑釁，不僅破壞區域和平穩定，也對運輸船隻、貿易活動及飛行航線造成安全風險。EBC東森財經新聞 ・ 4 小時前 ・ 87
中共突翻臉對台軍演「時間點」有詭？專家揪3異常：相當不智
政治中心／周希雯報導雙城論壇上週日（28日）落幕，台北市長蔣萬安赴上海致詞時，才釋出善意表示盼台海未來和平繁榮；結果解放軍轉頭無預警宣布，29日在台灣周圍展開「正義使命-2025」軍事演習，還預告今（30日）實施實彈射擊。不過，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲，揪出3大不尋常的訊號，直言中共此舉「相當不智」。民視 ・ 3 小時前 ・ 51
看不下去！中國圍台耀武揚威 日《讀賣新聞》痛斥：無理暴行
即時中心／林耿郁報導針對中國解放軍在台灣周邊展開大規模軍事演習，日本《讀賣新聞》今（30）天刊登一篇措辭強硬的社論，批評北京升高台灣海峽緊張，並指中國以「台灣有事」為藉口，對日本展開恫嚇、威脅區域穩定，完全屬「筋違い（不合理）」的「暴挙（暴行）」！民視 ・ 7 小時前 ・ 146
蔣萬安雙城論壇剛講「這一句」…共軍突宣布圍台軍演 沈伯洋喊話了
即時中心／潘柏廷報導台北市長蔣萬安昨（28）日一日來回上海「雙城論壇」，並在會中盼台海不再波濤與呼嘯，而是和平與繁榮；然而，中國解放軍東部戰區今（29）日，無預警宣布今日起要對台進行「正義使命-2025」演習，範圍則包含台灣海峽及台灣本島北部、西南、東南及東部。對此，民進黨立委沈伯洋在臉書也喊話了！民視 ・ 22 小時前 ・ 232
中共宣布圍台軍演 戰機凌晨早已起飛
中共宣布圍台軍演 戰機凌晨早已起飛EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 32
解放軍突襲！發動「正義使命-2025」環台演習 專家示警：這回「開局即打」
兩岸局勢再度升溫！中共解放軍東部戰區今（29日）清晨無預警宣布，即刻展開「正義使命-2025」聯合演習。與過往逐步升溫的軍演模式不同，中國軍事專家指出，本次演習最大的特點在於「開局即打」，從一開始就進入實彈射擊階段，挑釁與警告意味極其濃厚。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 8
解放軍展開圍台軍演 小艦長一張圖要台灣人「自立自強」
解放軍展開圍台軍演「正義使命-2025」，在台海週邊5大區域進行實彈演練。同時間美國總統川普稱台海軍演「無需擔心」，小艦長呂禮詩則在臉書PO出一張美軍航母的部署圖，稱台灣人恐怕要「自立自強」。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
為何這時展開軍演？中國軍事專家解答「直指美台3挑釁」
中共宣布展開「正義使命-2025」的軍演行動，引發各界關注。為何這時會有中共軍演？中國軍事科學院的研究員付征南分析，目的是為反制「美台勾連」，近期美國對台灣銷售軍備，金額、性質、體系均升級，美台不顧中方警告挑釁，解放軍就得採取「合理合法的被迫之舉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
中共圍台軍演「實彈射擊」！解放軍嗆：正義之錘，封港斷線
根據《央視新聞》報導指出，中共東部戰區將在台灣周邊展開展代號為「正義使命-2025」的聯合演習。並於12月30日8時至18時在台灣周邊海、空域進行重要軍事演行並組織實彈射擊。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 2
解放軍50秒短片秀海空肌肉！「加個油去台北」戲謔字幕讚：台灣那麼美
中國解放軍東部戰區昨天（29日）無預警宣布，展開「正義使命-2025」軍演，預計集結陸、海、空及火箭軍等兵力，在台海周邊進行演練；當晚還以「那麼近那麼美，隨時到台北」為題，發出50秒短片，片中字幕還提及「加個油去台北」、「這麼近、那麼美，隨時到台北」等戲謔字眼，共軍更預告，今天（30日）將在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 31
解放軍今圍台軍演 賴清德今日再發聲
[NOWnews今日新聞]中國解放軍東部戰區昨日突宣布以「正義使命-2025」為名，於今（30）日在我國周邊實施針對性軍事演習，對此總統賴清德上午透過社群平台發文表示，維護台海與印太和平，是國際社會的...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 19
快訊／中國圍台軍演Day2實彈射擊！國防部17:30再開臨時記者會
中國解放軍29日起展開圍台軍演，今（30）日還進行實彈射擊。國防部稍早宣布，傍晚5時30分將舉行臨時記者會，對於應處作為進行說明。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
圍台實彈軍演第2天！偵獲144共機艦 今年單日最多
解放軍東部戰區指出，這場代號為「正義使命-2025」（Justice Mission 2025）的演習，是對「台獨勢力」以及外部干預勢力的警告。在軍演的第1天，解放軍動員了匿蹤戰機、無人機、驅逐艦以及飛彈發射系統。這一系列軍事行動，正值台海緊張局勢升高之際，此前華盛頓方面批准了1筆...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 7
國軍後備中心群組傳行政不中立？指揮部發聲
[NOWnews今日新聞]中國昨（30）日無預警發對環台軍演「正義使命2025」，正當國防部與各級軍事單位戰戰兢兢之際，新北市議員林秉宥揭露，內湖後備軍人輔導中心的通訊群組內，多名成員並非關注國家安全...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 1
雙城論壇後翻臉？蘇紫雲揭「正義使命」演習：極度不智
雙城論壇後翻臉？蘇紫雲揭「正義使命」演習：極度不智EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 6
中國今起圍台軍演！國防部成立應變中心：坐實中共就是最大的和平破壞者
中國文攻武嚇不斷，中國人民解放軍東部戰區又宣布，今（29）日起組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，實施代號為「正義使命－2025」的圍台軍演，30日還會進行實彈射擊。對此，國防部今（29）日表示，對於此種不理性的挑釁行為表達強烈譴責，已成立應變中心並派遣適切兵力應對，中共此次針對性軍事演習，更坐實其侵略者的本質，是最大的和平破壞者，「也印證我們更需要加速建構高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
共軍軍演之際！後備軍人「讚解放軍、唱衰台灣」？ 後備指揮部澄清了
[Newtalk新聞] 共軍東部戰區昨日突宣布進行「正義使命-2025」圍台軍演，卻有國軍後備幹部和國防醫學大學校友在通訊軟體群組中，不斷讚揚中共解放軍、唱衰台灣，甚至跟著藍白批評政府強化國防政策。對此，國防部全民防衛動員署後備指揮部今（30）日指出，已將非輔導幹部人員移出，以防止類似情事再度發生。 民進黨新北市議員林秉宥，昨晚在臉書貼出三張來自LINE群組「內湖後備輔導中心」的對話擷圖。當中不僅有人分享大肆吹捧中國殲36戰機搭載激光武器系統」、嘲諷總統賴清德日前提出的1.25兆國防預算、揶揄「大罷免大失敗」開嗆民進黨是「獨裁黨」等訊息。 後備指揮部說明，經查該事件係發生於臺北市內湖區後備軍人輔導中心的通訊群組中，涉及兩名非現任輔導幹部轉傳不當貼圖內容。經查證後，已立即要求相關人員退出群組，並同步指示各級單位全面清查所屬通訊群組成員，將非輔導幹部人員移出，以防止類似情事再度發生。 後備指揮部強調，後備輔導幹部肩負協助推動國防政策、凝聚後備戰力的重要責任，所有人員不論職務高低，均應恪守法令、維持政治中立，並以國家安全與整體利益為優先考量。任何影響國軍形象、混淆政治立場或損及社會信任的言行新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 4
中共宣布「正義使命-2025」軍演 國防部1分03秒影片：忘戰必危 有備自強
中共解放軍今(29)日無預警公布將展開「正義使命-2025」軍演，國防部表達強烈譴責，透露已成立應變中心，並依規派遣適切兵力執行立即備戰操演，也發布短片喊話，國軍不會輕估敵人戰力、也絕不妄自菲薄。中共...華視 ・ 1 天前 ・ 1