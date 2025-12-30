國防部應變中共軍演轉主動！ 胡采蘋肯定：透明化資訊是安定民心關鍵

國防部即刻授權一線單位依交戰規則應變，並通報休假官兵備戰，務實態度讓全民很有感。（花防部提供）

針對中共近期發動的大規模軍事演習，財經網美胡采蘋今（30日）社群媒體發文指出，此次演習不僅是應對日本「台灣有事、日本有事」的政策，更是中共對近期美軍在全球（如委內瑞拉、宏都拉斯、奈及利亞）強勢重整秩序所產生的焦慮反應。胡采蘋強調，台灣社會此次展現出的「務實面對」態度，正是對抗資訊戰與軍事威脅的最強後盾。

胡采蘋分析，此次國防部的表現與過往「低調」作風截然不同，不僅大陣仗召開記者會，讓專業將領直接面對國人，更即刻授權一線單位依交戰規則應變，並通報休假官兵備戰。她認為，這種「當真的來打」的務實態度，包括民航局通報航班調動等措施，雖然造成部分延誤，卻是真正對全民有幫助的做法，能避免社會陷入盲目樂觀或無謂恐慌。

她在文中特別點名媒體亂象，指出有資深記者在未經查證下轉發《環球時報》稱「港口遭封鎖」的假消息，且部分媒體編輯台未加核實便向用戶推播。胡采蘋提醒，這正是戰爭發生時典型的認知作戰模式，敵方會利用親共媒體或網路帳號散佈國軍投降、港口淪陷的假資訊。

她表示，透過國防部即時公開的數據顯示，共軍雖出動14艘軍艦與14艘海警船，但規模尚不足以發動全面戰爭，民眾若能主動掌握官方透明資訊，便能有效拆解這類謠言。

針對解放軍內部動態，胡采蘋觀察到東部戰區原司令遭撤換後，中共於12月22日緊急晉升具空軍背景的楊志斌接任東部戰區司令，並由韓勝延接任中部戰區。此次授銜顯然是為了執行本次演習，解決東部戰區指揮權真空的問題，但其官位穩定度仍有待觀察。

胡采蘋最後總結，此次演習給人的壓力感增加，主因在於「台灣開始認真了」。她看到國軍戰士紛紛回營應戰、雄三飛彈就定位，網路輿論從擔憂轉為支持，顯示民心趨於堅定。

她呼籲大眾除了支持國軍，也應落實個人層次的備戰，包括儲存物資與學習判斷資訊真偽。胡采蘋強調：「毋恃敵之不來，恃吾有以待之」，唯有台灣展現強大的防衛意志與務實態度，才能在變局中立於不敗之地，並期待台灣社會與金融市場能處變不驚，再創佳績。

