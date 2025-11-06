國防部成立「人工智慧專案辦公室」 整合AI業務推動工作

有關國軍在AI人工智慧的發展運用，國防部今天(6日)在立法院外交及國防委員會證實已於10月1日在內部成立「人工智慧專案辦公室」，整合內部各司室的AI推動工作。至於未來是否會擴大規模，則會視後續AI技術的發展，配合軍事投資建案進行，但目前尚未有具體時程。

國防部6日至立法院外交及國防委員會針對國軍無人機的運用及籌獲進行專報並備詢。國民黨立委徐巧芯表示，國軍除了籌獲各類型無人機，如何導入AI技術輔助相關作戰決策也相當重要，她並進一步詢問國軍在AI人工智慧的發展方向。

戰略規劃司司長黃文啓回應，國防部依據行政院的政策指導，已在內部建立AI技術導入的政策指導委員會，並透過國防創新小組(DIO)引進市場成熟AI產品。先期以「影像判別」及「電腦防護」為主，後續的軍事應用則會視AI智慧的發展與成熟度，逐年納入後續規劃。

黃文啓也指出，國防部已於10月1日正式成立「人工智慧專案辦公室」，進行初步的業務整合工作，但目前仍屬內部的臨時性編組。黃文啓說：『(原音)現在是先把國防部裡面目前正在推動人工智慧的各司局處室的業務做一個集中匯流。下一階段，我們會配合軍事投資建案裡面有關於人工智慧技術導入的部分，去適度的調整我們所需要的員額。』

另外，我國向美國採購的4架MQ-9B高空偵察無人機首批2架次規劃於明年交付，國民黨立委賴士葆擔憂是否會再發生交付延宕的狀況。對此，空軍回應表示確定明年第三季會交機。空軍參謀長李慶然說：『(原音)這個目前進度都正常，明年確定可以交機。(賴士葆：大概在明年什麼時候？)大概在第三季左右。』

至於MQ-9B所偵獲的資料是否會同步回傳美國？國防部則說明，MQ-9B是採地面站台、單向對接模式，所以沒有所謂資料「外傳」的問題。(編輯：許嘉芫)