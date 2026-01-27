國防部指黨版軍購條例「窒礙難行」 民眾黨：說明跟國家安全戰略一樣不明

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

民眾黨團昨(26)日自提軍購特別條例草案，列出6款採購項目，總額上限為新台幣4000億元，採1年1期方式編列，但國防部指出，民眾黨團版本並未列出配套措施，如果按照民眾黨版本去做，真的是窒礙難行。對此，民眾黨回應「國防部的說明就跟台灣整體國家安全戰略一樣不明」。

民眾黨表示，自由當然不是免費的，但台灣近年來付出龐大金額對美軍事採購，卻有許多軍購項目遲遲沒有到貨。前總統蔡英文任內就編了兩次軍購特別預算，總金額高達4842億，總統賴清德更一口氣就編出高達新台幣1.25兆元的國防特別預算。「人家說舊的不去新的不來，我們卻是『舊的採購還沒來，新的新台幣又要去！』結果到底買什麼是機密、何時到貨是機密、何時能建軍也是機密，國防部的說明就跟台灣整體國家安全戰略一樣不明」。

民眾黨透露，在行政院的軍購特別條例送到立法院之後，民眾黨中央政策會與立法院黨團開始進行緊密合作，一面由黨主席暨黨團總召黃國昌率團飛抵美國，以了解對美軍購細節；一面召開諮詢會議，並邀集多位軍事將領與軍事專家討論，最高層級的諮詢會議有部長級以上退將參與，他們十分擔心目前的軍事採購淪為外行指導內行、由上而下的點菜，根本不符合國家整體安全戰略也未能增加實質防衛能力，只是淪為大內宣與大撒幣。

民眾黨指出，黨團慎重推出《#保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，有以下幾大特色，包含具體詳列採購項目、金額、貨籌期程與維持成本，而非開空頭支票；合理化預算規模，預算總金額降低為4000億新台幣；民眾黨版監督要求一年一期、並須逐年提出專案報告；要求國防部要遵守《國防法》，逾3000萬美元以上軍事採購，需工業合作，以確實扶持國內國防產業；應提出財政影響衝擊評估報告。

民眾黨堅信，國防採購必須回歸保衛國家安全與強化不對稱戰略的戰略邏輯，特別預算不得成為規避審查的例外工具，要建立分階段可追蹤的嚴格監督機制，國防預算要與財政永續和社會安全並行不悖。希望藉由這樣的法案保障制度，確保每一份國防支出皆符合台灣國家安全的戰略目標，讓台灣在防衛急迫性與民主監督性之間，建立制度化且可長可久的衡平機制，因為真正能夠強化台灣國防安全的，絕對不只是軍費的提升，更要以堅實的民主程序作為奧援。理性監督，才能真正守護台灣。

