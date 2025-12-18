國防部採購案遭質疑 洪孟楷列3大問題：這把火將繼續燒下去

針對軍方火藥採購爭議，顧立雄罕見動怒反問：我們需要設立什麼其他門檻？設立一定資本額就能保證履約嗎？去計較這公司的名稱就會讓它履約嗎？（圖：張柏仲攝）

國防採購標案得標廠商資格問題近日受到關注，包括馬桶商採購炸藥、資本額僅10萬元茶業公司標下國防敏感的資安標案等遭到社會強烈質疑。國民黨立委洪孟楷今（18）天透過臉書列出3個為什麼並表示，若無法向國人清楚交代，是否還會出現下一家「突然跨行、就能拿到上億標案」的公司，這把火將繼續燒下去。

洪孟楷昨天質詢國防部長顧立雄時關切為什麼茶葉、裝潢、馬桶業者能在國防部拿到標案？洪孟楷指出，預算暴增是事實，預算多，採購案也多，但採購集中在一兩年冒出來的公司，且以前不是從事這個業務跟項目，會讓國人覺得很奇怪；洪孟楷也詢問能否保證不會再有類似的事件，顧立雄則未正面回應，洪孟楷直言：「沒有辦法說明，感謝，國人大家都在看，用這種態度會讓這把火繼續燒」。

洪孟楷也在臉書貼出完整的質詢內容並，他並發文寫道，國防部年度總預算從2016年的3000多億，一路成長到2027年近9000多億，幾乎翻了三倍。預算成長，國人支持，但前提是每一分錢都要花得合理、透明、禁得起檢驗；近期有多起國防採購標案被揭露，社會關心的是這些公司是否具備經驗、資本與履約能力。

洪孟楷質疑，過去從事茶葉、馬桶、裝潢等行業的公司，近兩年突然變更營業項目，轉身成為國防採購的履約廠商，甚至一投標就中標？國人關心的就是3個為什麼，包括1、為何過去沒有相關經驗，卻突然能做軍品？2、為什麼沒有投標紀錄，卻屢屢得標？3、為什麼標案高度集中在特定區域？即便形式上合法，實質上的不合理，國防部也要清楚向國人說明。

洪孟楷強調，面對疑點，社會期待看到的是國防部主動啟動內稽內控、全面檢視流程，而不是對委員與媒體大小聲，用法條回應所有問題，合法不代表合理，更不代表沒有風險。不能讓黑箱與疑點侵蝕國防體系的信任，當預算暴增、採購增加，監督只會更重要，若無法向國人清楚交代，是否還會出現下一家「突然跨行、就能拿到上億標案」的公司，那這把火只會繼續燒下去。