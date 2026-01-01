國防部推「官兵急難貸款」 最高貸款120萬元

國防部今日(1日)宣布，自今年(2026年)1月1日起開辦「國軍官兵急難貸款」，協助官兵在遭遇突發急難時取得必要資金，避免因資金調度困難而向地下錢莊借貸，衍生高額利息無力償還，進而引發軍紀事件，甚至落入詐騙集團陷阱，或遭吸收成為共諜，損害軍譽。

國防部指出，國軍官兵急難貸款係參考公教人員相關制度，並考量官兵實際需求設計。官兵只要符合申貸條件並檢具相關證明文件，即可具保申請傷病、喪葬、災害、育嬰、產後護理及長期照顧等項目貸款，單一項目最高可貸新臺幣60萬元，多項合併最高為新台幣120萬元；另增設「小額紓困」項目，在符合條件下最高可貸20萬元。貸款利率比照公教人員，目前為年利率1.695%。

國防部說明，該項貸款不分志願役或義務役官兵皆可申請，且無須經任職單位具函，可兼顧個人隱私並加速申辦流程；10萬元以下貸款免保人，申辦相當便捷。償還方式採就源扣繳，由國軍財務單位按月自薪資中扣抵本息，以降低違約風險；若因故未能繼續服役，將透過人事系統提前掌握，並於離營前完成清償。

國防部強調，設計國軍專屬急難貸款制度，目的在於協助官兵渡過難關，減輕後顧之憂，使其能專心投入戰訓本務，守護家園與人民安全，並呼籲官兵妥善運用資源，讓真正有需要者獲得協助，落實政府照顧國軍官兵的用意。(編輯：鍾錦隆)