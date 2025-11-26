國防部揭400億美元特別預算：重層防衛、AI擊殺鏈、國防帶動經濟

國防部長顧立雄說明「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」編列背景、期程、特色及目標。 圖：高逸帆/攝

[Newtalk新聞] 總統賴清德投書《華盛頓郵報》，強調政府提高國防支出捍衛台灣民主的決心，包括將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的國防特別預算，今（26）日上午於總統府召開記者會說明，國防部長顧立雄詳細報告「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」編列背景、期程、特色及目標。

顧立雄首先表示，當前我國正面臨空前未有挑戰，國軍秉持以實力追求和平，備戰不避戰、敢戰而不求戰的精神，奠基於過去十年穩定國防預算成長、檢視建軍備戰成果，規劃2026至2033年編制「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，以建立可恃戰力，守護國人安全。

他接著說，國人都知道我們每天面臨真實威脅且日漸嚴峻，中國近年逐漸升級灰色地帶侵擾，併同軍事行動威懾，企圖改變既有秩序，更經常以對台作戰為想定，進行針對性軍演，以驗證攻台計畫。

顧立雄提到，中國對我灰色地帶襲擾已經合併軍事行動，對我國展現多元威懾，態樣包括運用海纜破壞、海岸小艇滲透、駭客攻擊、無人機侵擾、聯合戰備警巡等，企圖造成影響包括威脅邊境安全、癱瘓基礎設施及軍事系統、製造軍事消耗等，以製造低強度軍事衝突並威脅國際航運、人員穩定與糧食安全等。

顧立雄續指，去年至今，中國已舉行聯合利劍-2024系列及海峽雷霆演習，對我造成形塑環台包圍態勢，擴大軍演範圍，提高由訓轉演、由演轉戰的風險，威脅型態改變來壓縮我們預警時間。更對國際社會所不容的是，中國藉由艦隊遠海長航、航母編隊訓練、中俄聯合航空巡航行動，已將威脅擴散至第二島鏈，當前中國軍事威脅手段挑戰著目前國際社會既有規則，使得印太地區民主國家產生警惕。

他細數印太地區國家的國防預算提高，首先是美國在2026年增至28兆元；南韓強化飛彈防禦系統，2026年國防預算增加8%；日本強化無人機發展、西南諸島飛彈部署，2025年國防預算達到戰後最高的1.91兆元；菲律賓擴充作戰艦艇數量，2025年增加國防預算10.3%；紐西蘭為了共同對抗威脅擴張，首次增加國防預算，未來四年要增加1,600億。

顧立雄說明「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」執行期程為2026至2033年，預算上限暫匡1兆2,500億元，編列目的為爭取一次性預算配賦，確保資源穩定集中，加速籌獲所需戰力，籌獲項目具有精準火砲、遠程精準打擊飛彈及防空反裝甲飛彈、無人載具及其載具系統、強化作戰持續量能相關裝備、AI輔助及C5ISR系統、台美共同研發及採購裝備系統等7項。

顧立雄指出，國防部「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」具有三大特色、七大目標，特色包括建構重層防衛體系，打造台灣之盾；引進高科技與AI「加速擊殺鏈」；厚植國防產業打造「非紅供應鏈」。

顧立雄強調，值得國人關切是「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」達成七大目標，未來達成後將有效確保國人生命財產安全，包括打造空中重層攔截網、指管與決策輔助、多層次削弱、遠層精準打擊、強化作戰韌性、提升軍備量能、國防帶動經濟效益。

