還沒當兵的役男要注意了！國防部日前預告，將針對免役、替代役體位標準來修正，除了將替代役分為A、B兩級外，包含BMI、高血壓等門檻都將提高，未來扁平足除役也將走入歷史，不過專家分析兵役標準加嚴，也有助於兵役公平。

記者vs.藝人廖允杰（11.04）：「是威廉介紹的嗎，不是有家族性遺傳嗎，花了多少錢啊。」

藝人閃兵案連環爆，偽造病史規避兵役，如今國防部預告，將修正免役及替代役認定條件，未來高血壓、扁平足、BMI等門檻都要上修。

藝人廖允杰坦承花30萬元買假病歷。（圖／民視新聞）





立委（民）許智傑：「政府需要維持兵役制度公平性，因此加嚴免役標準，避免投機份子違法逃兵役，我相當支持，全民也會當政府的後盾。」

立委（國）馬文君：「我們現在少子化，怎麼樣去填充我們兵源的不足，應該要怎麼樣讓大家都有，服兵役的義務條件，會調整這樣的一個數值，讓它更嚴格。」

不分藍綠難得彼此都有共識，以BMI來說，免役標準將調整為BMI大於45，以身高170公分為例，現行體重超過101.3公斤就可免役，未來將上修到130.2公斤，身高若未達144公分才達免役標準，另外中度以上高血壓必須有「併發實質器官病變」，還需住院觀察一到三天，進行24小時血壓監測，扁平足也從免役，改為需服替代役。





國防部擬上修兵役標準，「扁平足除役」走入歷史。（圖／民視新聞）





國防院戰略所所長蘇紫雲：「參考其他國家做法，包括韓國跟新加坡，特別新加坡也是為了基於兵役的公平性，即使是比較肥胖的役男，也會要求他入伍進行減肥，合理的調整這些兵役的體格標準，我想是有助於國家安全，還有個人的生涯發展，可以說是必要的一個手段。」

國防部一口氣修正180項標準，考量醫療科技進步，也為少子化提出解方，更重要是落實國家政策及兵役公平。

