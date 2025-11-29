國防部擬增修國軍加給 納戰鬥部隊、未列志願役3萬

中共擾台不間斷，國防部29日發布，偵獲中共殲-16、轟-6、空警-500等各型主、輔戰機計12架次出海，逾越中線及其延伸線，進入我南部及東南空域，赴西太平洋從事「遠海長航」。

國軍出動軍機、軍艦、岸置飛彈系統警戒，守護台海。官兵任務吃重，根據統計，目前三軍主戰部隊編現比，幾乎不到8成，戰力大受影響，也讓外界關切國軍薪資待遇。

對此，國防部最新報告顯示，研擬增修訂戰鬥部隊加給，納入無人機部隊，以及戰航管加給，與反情報勤務加給等方案，但沒有納入藍白6月修法、將志願役加給增加到3萬元。

民進黨立委王定宇表示，「比較辛苦的作戰部隊，像比較顛簸的沱江級的軍艦，這些地方的編現比都屬於偏低，我們應該透過這些加給的方式，讓招募的兵源來到我們國家需要的地方。」

國民黨立委李彥秀則說，「行政院卻不編列相關的預算，這根本就是帶頭違法亂紀，打臉賴總統，這不僅造成朝野的對抗、對立，更是嚴重傷害15萬志願官兵的權益跟士氣。」

綠委肯定國軍幫戰鬥支援單位列為優先加給，但藍委不領情，批評政府打擊官兵士氣。

至於陸委會「大陸情勢季報」顯示，中共因應台海衝突，近期在東部沿海，由北到南，興建上海浦東海軍基地、廈門大嶝島翔安國際機場、漳浦直升機基地等5大軍事據點，用來運補物資、投射兵力，奪取外離島。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲分析，「從上海的浦東到浙江的樂清灣、以及漳浦直升機，這3個軍事基地都在擴建，可以直接駐紮它的海軍陸戰部隊或者是空降兵，威脅台灣以及澎湖。」

學者觀察，共軍目的是具備由演轉戰的能力，國軍也有反制手段，透過部署海馬士多管火箭，打擊距離長達300公里，可直接進行源頭打擊。

