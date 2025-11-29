國防部擴大支領戰鬥部隊加給適用 新增反情報勤務

（中央社記者吳書緯台北29日電）為持續照顧官兵，根據國防部送交立法院報告，國防部研擬增、修訂戰鬥部隊加給、戰航管加給，與反情報勤務加給等方案，擴大支領戰鬥部隊加給、戰航管加給的範圍，並新增反情報勤務加給，已陳報行政院審議中。

立法院外交及國防委員會12月1日邀請國防部長顧立雄報告「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」，並備質詢。國防部已將書面報告送達立委國會辦公室。

國防部指出，近年受少子化趨勢影響，可徵役男及畢業學生人數逐年減少，為鼓勵志願役軍人長留久用，同時吸引青年投入軍旅，自民國113年起，全面審視志願役整體薪資待遇結構，提出5項加給調整方案，均獲行政院核定生效實施，包含「志願役勤務加給及戰鬥部隊加給」調增方案、網路戰加給、戰航管加給、電偵加給。

國防部指出，志願役人數呈現成長趨勢，經統計至今年10月，志願役現員較去年成長2000餘員，薪資待遇提升已有成效。

至於未來調整規劃，國防部表示，為持續照顧官兵，國防部研擬增、修訂戰鬥部隊加給、戰航管加給，與反情報勤務加給等方案，於8至10月間分別陳報行政院審議中，持續掌握核定進度。

針對戰鬥部隊加給擬擴大納入範圍，國防部指出包括無人機及火力部隊、陸、海軍飛行部隊機務人員、防空戒護部隊及資訊通信聯隊等單位。

國防部說明，無人機及火力部隊戰時將建立全時段戰場監控體系，國防部評估其任務特性，符合行政院核定的「戰鬥部隊」定義，研擬支領第一、二類型戰鬥部隊加給。

至於陸、海軍飛行部隊機務人員、防空戒護部隊及資訊通信聯隊等單位，國防部評估其從事的戰鬥支援任務，符合行政院核定的「戰鬥部隊」定義，研擬支領第二類型戰鬥部隊加給。

針對戰航管加給適用範圍擴大，國防部指出，資通電軍所屬通資站台協同海、 空軍雷達站從事的通信戰術管制等工作，國防部評估其任務特性符合行政院核定的「戰航管勤務」定義，研擬支領戰航管加給。

有關新增反情報勤務加給，國防部表示，軍事安全總隊為國軍唯一反情報專業部隊，是鞏固內部安全不可或缺的重要單位，為提升留營誘因，國防部評估其勤務繁重艱困程度，研擬新增反情報勤務加給。

此外，國防部指出，為鼓勵士官勇於向上派職，目前正研議士官督導長分級制度，並依其階級結構，持續檢討各項加給，並持續檢討修訂各項勤務加給支領對象、種類及發給金額，以增加志願役人員留營意願，同時吸引民間優質人才投身軍旅。（編輯：黃瑞弘）1141129