國防部改正不再滿篇【無】挨轟 徐巧芯喊：兄弟我們爭取成功啦！

國防部改正保密作業規定，徐巧芯喊：各位兄弟，我們爭取成功啦！（資料照／姚志平攝）

國軍新上路的保密作業被批滿頭包，立委徐巧芯更在立法院砲轟國防部不僅基層麻煩，還讓一般民眾誤解，都是公開記者會了還有必要嗎？國防部隨後也調整做法指出，往後公開資訊僅需於首頁標示【本件屬公開資訊】即可。對此，徐巧芯也開心在社群喊，各位兄弟，我們爭取成功啦！

立委徐巧芯日前在立法院傻眼開罵，記者會的簡報各段後面都加上【無】，「事件經過」後面也寫【無】，只會讓一般民眾誤解、看不懂，是沒有調查嗎？轟都已經是記者會了，它就是公開的資料了還要寫【無】。顧立雄則當下回應，我們會聽取各方的意見，來不斷進行檢討，但這是必要的一個進步的做法。

國防部隨後也正式公開宣布，經蒐整各界回饋意見，充分研討後，對於經檢視確認，內容不涉及「國家機密」或「一般公務機密」，且經權責長官同意，提供不特定多數人可得知悉的資訊，將改為於文件頁首標示【本件屬公開資訊】，而無須逐段標示【無】。

對此，徐巧芯也在社群發文，轉貼國防部資訊並表示，「就說吧。沒有涉及機密的資訊以後只需要在首頁表示，各位兄弟，我們爭取成功啦！」

國防部也不忘再說明，「機密資訊精準標示精進作法」係參據美軍及國際友盟行之有年的制度，為落實機密保護及資料治理所推動的措施。新制實施有一定的摩擦成本，國防部將蒐整經驗與建議，逐步調整完善。

