國防部新保密規定惹議！林憶君：到底誰是中共同路人

針對國防部近日對於新版機密標示，訂定「機密資訊精準標示精進作法」，民眾黨立委林憶君表示，國防部這個新規定，根本就是「好心辦壞事」、甚至是「愚蠢至極」！

民眾黨立委林憶君。（圖／資料照）

林憶君指出，依照現行規定，國軍各單位使用通訊軟體的群組對話管理，在國軍部隊，早已行之有年。但倘若官兵在通訊軟體內，刻意清楚標示機密等級，如此作法雖看似可以在事後追查洩密來源，但實際上，不是反而在告訴甚至敵人，群組中每一段訊息的情報價值嗎？這不但不能為國安防堵漏洞，甚至是大開「國安倒車」，對於執政黨的這個新規定，林憶君甚至質疑，請問到底誰才是「中共同路人」？

國防部「機密資訊精準標示精進作法」引起爭議。（圖／資料照）

林憶君提醒，國防部反而應該是提供給國軍更安全、方便、快速的通訊軟體替代溝通管道，但這些做法，國防部到現在卻完全付之闕如。

林憶君認為，看來國防部至今卻仍未能對國軍的保密防諜工作真正檢討，並積極建置相關保密設施和機制；到現在看來，還是仍然停留在傳統官僚文化的管理，未能落實真正的保密文化，實在令人難以理解！

