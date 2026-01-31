國防部旁傳槍響 男巷內試空氣槍稱「射小鳥」

台北市 / 綜合報導

日前在國防部旁傳出槍響，警方獲報後到場，發現是一名52歲男子，在巷弄內玩空氣槍。他向警方供稱，自己是想試槍，瞄準的是樹上的小鳥，而這把則槍是妻子幫他買的。原本要拿來玩生存遊戲。所幸經過鑑定，這把槍枝沒有殺傷力，但是男子還是被依法裁罰。

黑外套男子在巷子裡面，走來走去鬼鬼祟祟，確認一旁沒有人看到他，扣下板機就把手往旁邊一伸，朝上射擊，之後馬上收手，假裝沒事繼續閒晃，但他開槍的地點，就在國防部附近，居民聽到槍響，趕緊報案求助，警方不敢大意立刻趕到現場。

員警說：「他有BB彈，(對，這瓦斯槍)，查過型號嗎。」張姓嫌犯還在原地，疑似想繼續尋找目標，卻被警方逮個正著，事發在台北市中山區，52歲的張姓男子深夜11點多，跑到公園旁邊開空氣槍，一連擊了好幾發，嚇壞附近居民。

附近民眾說：「反覆造成車子的蜂鳴(響)，(應是槍)的震動，車子有時候滿敏感的，就是車子的警報聲，持續了大概快一個小時吧，他就是響完，過一陣子又再響。」男子落網後向警方表示，當時是要試槍順便射下樹上的小鳥，理由相當荒謬，而這把空氣槍是三年前要玩生存遊戲，由妻子幫他購買的。

台北市警中山分局大直派出所長賴新天說：「當場查獲其所有之空氣槍一把，彈匣一個，並依違反社會秩序維護法，帶返所偵辦。」幸好槍枝經過測試沒有殺傷力，但男子在住宅巷弄內試空氣槍，BB彈有可能損壞他人財物，也引發居民恐慌，即便沒有造成人員受傷，還是被依社維法開罰9000元。

