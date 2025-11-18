國防部普發全民國防手冊 明年一月前全國每戶一本

為強化國人危機應變能力、普及防災安全意識，國防部編撰「當危機來臨時：台灣全民安全指引」全民國防手冊，並將於明(19)日起展開全國普發作業。預計在明年(2026年)1月5日前，國內983萬家戶都能每戶一本，提升全社會防衛韌性。

國防部於9月推出「當危機來臨時：台灣全民安全指引」全民國防手冊，提醒國人「有準備、更安全」的行動理念，引發外界熱烈迴響。國防部為提升資訊普及率，18日召開記者會宣布，將於19日起展開國防手冊普發作業，未來全國家家戶戶都會有一本。

國防部指出，9月賴清德總統於全社會防衛韌性委員會中指導，全民國防手冊是政府給全體人民的安全須知及應變資訊，應該家家戶戶都能得到。國防部遵循總統指示，以第二預備金支應，印製1100萬本(含10.5萬英語版)手冊，以滿足國內983萬家戶都能獲得相關資訊。

國防部也說明，將於11月19日起，展開家戶普發作業，全國22縣市將分4批次，並優先配發外離島及偏遠地區。全動署物力動員處處長沈威志說：『(原音)由交通部中華郵政協力運送至各鄉、鎮、市、區公所，後續透過內政部民政系統主動發放至全國家戶，預於115年1月5日前完成，確保民眾及早取得。』

而相較9月首次亮相的版本，本次將普發的新版全民國防手冊，內容新增總統序言，並納入堰塞湖的災害應處措施。另外手冊背面補上「中華民國國防部」字樣。沈威志說：『(原音)普發版總統在序言的部分有署名，代表總統對這本安全指引的重視跟支持，也可以代表安全指引所要表達的訊息，它的正確性、權威性、以及公信度，可以讓許多民眾覺得這本指引更有信賴感。』

另外有關外語版手冊，與會的外交部代表則補充，將針對各國駐台機構、駐台外籍記者及各地外籍人士等三類對象，預計於12月19日起發放。(編輯：鍾錦隆)