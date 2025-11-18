國防部普發全民國防手冊 白委曝意見：然後呢

國防部新版「全民國防手冊」將自19日起普發至全國家戶約983萬戶，全國22縣市區分4批次，以外離島及偏遠地區優先發放，預計明年1月5日前完成。民眾黨立委林憶君回應，政府應把預算花在刀口上做有效宣導防災避難，而不是拿來做大內宣手冊，且紙本內容更新不如數位資訊迅速，若需調整指引，仍需投入額外成本確保資訊正確性。

針對國防部「台灣全民安全指引」將比照選舉公報透過各縣市民政系統發送，計畫明年1月5日前完成全台980萬家戶普發一事，林憶君表示，「台灣全民安全指引」普發計畫具備提升全民備災意識與資訊普及的積極意義，但仍建議政府後續應持續加強宣導與說明，並結合紙本與數位雙渠道，使資訊更新更為即時。

廣告 廣告

林憶君提及，國防部此次採取比照選舉公報的方式，由地方民政系統及基層村里長直接遞送至家戶，能確保資訊無落差地觸及全民，透過紙本形式讓民眾清楚掌握在遭遇緊急狀況時所需的基本應變步驟，有助於全面提升防災及安全意識，此舉也可彌補數位落差，使長者及弱勢族群同樣能獲得必要資訊，為社會整體韌性奠定更堅實基礎。

林憶君質疑，從這次花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤事件發現，中央長期防災體系不足，尤其是演習教育落後的警訊，國防部最近雖然發布新版全民國防手冊「當危機來臨時：台灣全民安全指引」，未來將規劃讓家家戶戶都能得到這份指引，「但然後呢？政府為人民做了什麼？真的可以有效提升我們的國安韌性了嗎？」

林憶君指出，相較於先進國家在面對「複合性災害」，不論從減災、整備都是一條鞭治理，但為什麼台灣的災害防救卻仍停留在「上古世紀」，「演習脫節、民眾無感」？為何日本能做到讓防災變成全民DNA，台灣卻永遠都在亡羊補牢？政府還是應該要把預算花在刀口上，做有效宣導防災避難花費，而不是都拿來做這本大內宣手冊。

林憶君強調，災害防治和後續救災及國土的防衛韌性責任，絕對是中央政府的責任，身為負責的執政者，就應該在「承平時期」為老百姓備妥一切準備，而不是讓人民在災難來臨後才學會應對，不可以讓老百姓連避難所在哪裡都不知道，也不知道該往哪裡怎麼跑才安全？

林憶君也認為，此項普發計畫在執行上存在幾個需要關注之處，因大規模印製與配送需投入相當成本，若缺乏充分溝通，最終恐浪費資源外，更達不到原預期效益，且紙本內容更新不如數位資訊迅速，未來若需調整指引，政府仍需投入額外成本以確保資訊正確性。

林憶君說，對於提升社會整體韌性的政策一定都給予支持，但在成本及效益上仍有待評估，盼政府應提出兼顧成本並達到預期成果的最佳方案，以有效提升全民防衛韌性。

【看原文連結】