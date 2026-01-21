國防部曝入侵東沙無人機超出射程 張延廷驚：講了天大機密

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

國防部17日證實，大陸一架監偵無人機於凌晨短暫入侵我東沙領空4分鐘，但高度位於我防空武器射程外，我方經國際頻道廣播告警驅離。對此，空軍前副司令張延廷示警，我方洩漏一個極重要的機密出去，竟然把「自己領空沒有火力」講出來，而防空火力是「天大的機密」，但現在講了、大陸也就知道了，以後個案變通案的通案的可能性將非常高。

國防部指出，17日凌晨偵獲一架大陸監偵無人機，進入台灣西南空域活動；並於0541時接近東沙。國防部隨即通報東沙守軍，加強對空監視警戒，該機於0544時，進入東沙島領空，高度位於我防空武器射程外；經我方以國際頻道廣播、警告，於0548時脫離。

國防部嚴正強調，共軍此種高度挑釁、不負責任的行為，已嚴重破壞區域和平穩定，違反國際法規範，勢將受到譴責。國軍將持續嚴密戒備監控，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」應處。

而對於國防部提到「位於我防空武器射程外」，張延廷21日在中天政論節目《頭條開講》直呼，我們洩漏一個極重要的機密出去，竟然把「自己領空沒有火力」講出來了。他指出，防空火力是極機密的事，不能說出來，但現在講了大陸也就知道了，以後個案變通案的可能性將非常高。

