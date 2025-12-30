國防部曝：共軍今發射兩波次共27枚火箭 落彈區散布在我24浬線週邊

記者盧素梅／台北報導

國防部情次室次長謝日升中將。（圖／翻攝畫面）

中，解放軍東部戰區29日宣布展開「正義使命-2025」對台圍島軍演，並在今（30）日早上9時進行實彈射擊。根據國防部掌握統計，今天解放軍總共發射兩波次多管火箭，一共發射共27枚，其中，下午這一波落彈區散布在我24浬線週邊。他並指出，中共此舉不但恫嚇台灣，也嚴重影響國際航安，交通部民航局資料，過境飛航情報區受影響941班次。

國防部下午召開記者會說明共軍進行實彈射擊情形，國防部情次室次長謝日升中將指出，今天早上東部戰區早上8時到晚上6時進行實彈射擊，8時編組海空軍兵力，南北兩端實施演習，其中，福建平潭、基隆第一區、高雄第三區，射擊多管火箭，統計共有27枚之多。

廣告 廣告

謝日升並指出，截至下午3時偵獲71架次，35架次逾越台海中線進入北部中部及西南空域，共艦共有3艘，11艘進入24海里

，公務船有15艘，其中11艘海警船，另外4艘公務船包含外離島，8艘進24浬，西太平洋兵力維持在那位置。

謝日升說，共軍多管火箭共打兩波次，一共發射27枚，不僅恫嚇台灣，也嚴重影響國際航安，根據交通部民航局資料，過境飛航情報區受影響941班次，經過這些操演空域本國航班，需要調整有941架次之多，另外，演習區有商船、漁船作業也受到影響。

更多三立新聞網報導

被造謠「傭兵才看錢打仗」！鍾佳濱曝原話嗆側翼：難怪被鍾小平酸沒出息

共軍軍演 宋濤與台商座談：把握兩岸關係主導權

日媒社論批中共軍演 主張應停止危險恫嚇

共軍軍演 參院軍委會主席籲美加速生產支持對台軍售

