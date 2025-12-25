國防部曝「24ㄒㄕㄅㄏㄉㄐ」任務密碼！台人一看秒懂

政治中心／饒婉馨報導

根據北美防空司令部（NORAD）的追蹤指出，聖誕老人雪橇魚24日平安夜晚間10點42分飛越台灣上空，掀起一陣討論熱潮。然而，我國國防部不久後便發布一則影片，寫下一段用注音符號拼成的任務密碼「24ㄒㄕㄅㄏㄉㄐ」，還補充表示「只有臺灣人懂的密碼」，吸引逾5.5萬次觀看數、3千多人按讚。





國防部發出影片，透露「只有臺灣人懂的」任務密碼。（圖／翻攝自臉書粉專《國防部發言人》）





台灣也跟上北美防空司令部追蹤聖誕老人的有趣行動，罕見看到國防部發出一部影片，開頭就出現一串注音符號，隨後也曝光任務名稱為「24ㄒㄕㄅㄏㄉㄐ」，並在文內寫下「只有臺灣人懂的密碼」，立刻引發網友熱議。貼文特別註記「台灣版解碼」、「注音猜謎」、「MerryXmas」，影片表示「追蹤這項任務，我們每天都在進行，從不中斷」，片段中可見到各位軍人的身影、坦克、軍用戰鬥機等，說明「這是為了確保每天都一樣平安」。

網友對此表示，謝謝國軍一直都在。（圖／翻攝自臉書粉專《國防部發言人》）

然而，許多人依時間看不懂「24ㄒㄕㄅㄏㄉㄐ」的意思，但也有網友馬上猜出這段注意的原意為「24小時保護大家」。影片曝光後，許多網友陸續留言「謝謝國軍！一直都24小時保護大家！」、「國軍弟兄姐妹辛苦了！一年365天，時時刻刻保護國家！臺灣因為有你們得以自由民主的生活！！祝福大家聖誕快樂！！」、「能否幫提案跟做這個影片的人加薪」、「有創意！謝謝國軍！聖誕快樂」，更有網友笑回「請問耶誕老人路過台灣領空時，國軍會伴飛嗎？還是不給糖就搗蛋把他留下來」。國防部全民防衛動員署後備指揮部粉專小編在留言區現身喊「國家安全，無所不在！國防韌性，無堅不摧！」，令網友在冷冷的聖誕節感到一抹溫暖。





