國防部核密作業新政策挨批增成本 標示【無】一度讓立委搞錯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國防部2026年元旦啟用新式「核密作業」，凡是部隊所產制的任何資料、資訊，都要標註機密屬性，細至一文中各段落都要標註，凡是洩密均依法送辦，最輕記過，最重可判死刑。但國防部並未公開宣導新制，導致國防部昨日向立院報告總預算未審查之影響時，立委質詢誤認【無】為無影響。

國防部昨日向立法院財政委員會進行「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」專案報告，期間國民黨立委羅明才唸出國防部報告本文相關影響至段末【無】字，指國防部認為無影響；不料，國防部副部長徐斯儉回應，這是國防部今年新的機密基準辦法，【無】是意味無機密性之意。

根據法規，政府文書機密等級區分為「國家機密」與「一般公務機密」兩大類，其中國家機密分為「絕對機密」、「極機密」、「機密」三種；而一般公務機密則分為「密」及「無」二種。

國防部對此於今年啟用新制應用，制定所有部隊產製的資料、資訊，都要標註機密屬性，包含表、簿、冊、公務群組公布訊息、信文、公布欄公告等都需加註機密等級或「無」機密等級。例如日常的派車單、日令、晨會指裁示、人員管制表等，都要標示「密」或是「無」。

對於此項重規定的用意，國防部表示，為落實機密資訊「內容分類、風險分流」原則，國防部於2025年10月30日令頒「機密資訊精準標示精進作法」，藉由逐段審認及標示，依序檢視公務資訊類別及等級，確保涉密資訊受到適切保護。

不過，該規定細至公文的各段落，乃至開頭口頭性導言，都要標註機密等級。相關媒體報導指出，此舉已被基層官兵質疑徒增行政成本紛擾。例如密等若為非機密，則自然是無機密，為何還要逐段落標註【無】；國軍更重申，國防部將配合各項督訪，實施稽核驗證，查獲違反規定者，移送司法機關偵辦，但屆時驗證量恐怕大增，督訪根本無法針對每人各段公務訊息、文本做逐段稽核，難以執法。

而此舉保密作風，似乎也已經影響到新任國防部副部長徐斯儉，當羅明才詢問國軍現員數字時，過去國防部各級官員曾多次在立院公開答詢的數字內容，竟被徐斯儉以恐怕有機密性一筆帶過。未來國防部是否針對新策滾動式檢討，有待持續觀察。

