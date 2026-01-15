國防部標案再惹議 馬文君踢爆：菸酒食品商也改行賣子彈

國民黨立委馬文君。（劉宇捷攝）

藍委馬文君近日緊追國防部子彈採購弊案，她今（16）日再爆，軍備局9公厘手槍彈採購標案金額高達4550 萬元，得標的公司原本從事「菸酒、五金零售」，去年6月變更營業項目，增加槍砲彈藥輸出入、槍枝保養業後，就拿下標案，而根據公司登記地址，是一戶有庭院的透天宅。她大酸，又是一間深藏不露的大軍火商。

馬文君今（15）日在臉書發文表示，這起子彈採購案，軍備局已在去年底決標，對外採購5.56公厘步槍鋼心彈、5.56公厘步槍空包彈、7.62公厘機槍空包彈、9公厘手槍彈等彈藥。其中9公厘手槍彈共採購350萬發、採購金額4550萬元，此案由台灣禾亞國際有限公司得標。

馬文君說，台灣禾亞國際有限公司2020年成立、位於台中，先前主要從事菸酒、食品及五金零售批發，且根據經濟部商工登記網、台灣公司網等網站查詢，禾亞至今，未投標過任何政府標案，但卻在去年6月，變更營業項目，增加槍砲彈藥輸出入、槍枝保養業，也很湊巧不到半年時間，就投標軍備局這件子彈採購案，拿下9公厘手槍彈、4550萬元的標案。

馬文君指出，根據該公司登記在台中市北屯區的地址，是一戶有庭院的透天宅，沒想到又是一間深藏不露的大軍火商。

馬文君表示，這彷彿是去年「RDX海掃更」炸藥案翻版，台南福麥裝修公司沒軍事背景、沒處理經驗，就拿下具高度機敏的炸藥原料案，同時另個共通點，RDX原料與子彈，都是國軍原本能生產、產線產量充足的軍品，但卻在近期突然不做，改外包採購，恰巧就有幾間公司知道門路，在短時間變更營業項目，投標、得標。

馬文君批評，這個狀況一而再，再而三發生，也不知道是超思第二，還是第三，不知道有多少藏鏡人躲在這些公司背後，透過關係專吃這些標案，大賺國防預算。請國防部不要再自欺欺人，徹底調查、提出說法。

