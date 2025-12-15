國防部標案大石提告 凌濤赴北檢告發籲檢調徹查

（中央社記者吳睿騏桃園15日電）國民黨籍桃園市議員凌濤質疑經營鞋業的大石公司投標國防部標案竟得標，大石公司今天聲明已委請律師提出刑、民事告訴。凌濤也到台灣台北地方檢察署告發國防部承辦跟經手人員可能涉及不法，呼籲檢調徹查。

大石國際股份有限公司今天透過法律事務所聲明，公司依政府採購法規定投標國防部採購5.56公厘底火案，完全符合投標須知所訂國際貿易業（代碼F401010）資格，大石公司得標且已履約完畢，並無任何違法或違規情事，凌濤以其個人拼湊刻意扭曲惡意，公開發表不實言論，有心人士明知不實竟刻意配合傳述渲染，已委請律師許雅芬將對凌濤等及相關人等提出刑事訴訟及民事訴訟，以捍衛大石公司及相關人員權益。

凌濤回應指出，國人看到一家廠商竟然從商業變更登記到得標新台幣2億的軍火案，僅花41天，中間審核機制蒙上疑雲，多起新增變更商業登記廠商，幾個月內陸續標到上億軍火槍炮標案。

凌濤說，福麥、大石這2天的聲明，喊告外界質疑，但敢登記軍火生意，投標國家人民納稅錢的國防標案，本就該受監督，「過去上從民進黨府院黨高層、下到地方首長民代都曾興訟，每一個人皆鎩羽而歸，沒有贏過，這次有台灣人民的支持，我們仍然堅持直球對決，無畏無懼，檢驗到底，最終正義一定會勝利。」

凌濤表示，他今天與前國民黨發言人楊智伃、鄧凱勛，到北檢告發國防部承辦跟經手人員，他認為在投標、決標、履約中間可能涉及不法，呼籲檢調能徹查，以貪污治罪條例以及刑法圖利罪清查到底，不要讓國防預算門戶洞開。（編輯：張銘坤）1141215