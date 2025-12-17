國防部標案太離奇？帥化民爆「 兵工廠生產力」點名轟：真會氣死

國防部軍購標案爭議持續延燒。繼日前爆出一間裝潢公司標下高達5.9億元軍火案後，國民黨立委王鴻薇、羅智強15日再揭露，高雄一間資本額僅10萬元的「鴻璋茶葉」，多年來卻能承攬每年約千萬元的政府標案，其中不乏國防部相關案件，批「是要到國防部泡茶嗎？」。對此，退役中將帥化民16日直言，「國防部養連4、連5、軍購局幹什麼的？怎麼會容許這個案子成立呢？」引發討論。

針對外界質疑，「鴻璋茶葉」現任負責人林怡君出面澄清，強調自己與前任黃姓負責人皆具資訊工程背景與相關專業證照，投標項目也依法登記資訊、電腦設備及軟體零售批發等內容，所有標案均合法投標、如實履約，絕無外界所指的「油水」問題。

廣告 廣告

根據《中國時報》15日的報導指，實地走訪「鴻璋茶葉」位於高雄三民區的登記地址，僅見一名黃姓老翁在店內，證實前任負責人為其孫子，但對實際經營狀況並不清楚；而茶行目前已遷至鹽埕區營業，並更名為「榮町茶業」。

記者前往鹽埕區實際營業地點時，林怡君正親自包茶，她再度強調，約4年前因個人興趣投入茶行經營，並在此之餘承接政府標案增加收入，相關業務多年來均依法執行，「如果真的有油水，我何必還在這裡辛苦包茶？」她也透露，為避免外界誤解，已啟動公司調整，「榮町茶業」專心經營茶葉生意，原「鴻璋茶葉」則將更名為「鴻良電腦」，專責承攬電腦設備相關業務。

不過，外界質疑國防部標案的聲浪未平。退役中將帥化民16日痛批，國防採購體系本身就存在結構性問題。他直言，炸藥、雷管等軍需品並非高不可攀的技術，台灣兵工體系本就具備生產能力，「任何一場戰爭如果只靠買，是打不了多久的，飛機買一架、被打掉一架就少一架，俄烏戰爭早就看得很清楚。」

帥化民指出，台灣聯勤兵工廠甚至能外銷美國數千萬美元的子彈，顯示本土生產能力並不差，卻還要對外採購炸藥，令他無法接受，「五代機做不出來、潛艦技術有難度，我可以理解，但連炸藥都說做不出來，真的會氣死。」他更點名國防部內部相關單位，怒問「軍國防部養連4、連5、軍購局幹什麼的？怎麼會容許這個案子成立呢？」

【看原文連結】