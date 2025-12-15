國防部標案爭議又一樁 還曾被韓國瑜抓包

▲國民黨立委王鴻薇踢爆，一家茶葉公司標到國防部多樣標案。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 台南室內裝修業者「福麥」承攬國防火藥採購，引發各界質疑，國民黨立委王鴻薇今（15）日再爆，位於高雄的資本額僅10萬的「鴻璋茶業」的茶葉公司，竟能標到好幾個國防部包含資安、電腦設備維護案子，且這家公司已經提告過法務部、大學、立法院等全都敗訴，質疑國防部繼續把案子標給這間公司，然後說不知道，「未來龐大國防預算到底要怎麼執行？」

國民黨立委王鴻薇、羅智強今天召開記者會，王鴻薇直指，今天要爆料是在位於高雄的「鴻璋茶業」的茶葉公司，資本額僅10萬，卻能標到好幾個國防部包含資安、電腦設備維護案子，金額雖然不是很大，但案量非常多，重點是這家公司已經提告過法務部、大學、立法院等全都敗訴，且涉及詐欺案，卻能標到國防部機敏案子。

王鴻薇揭露，這家「鴻璋茶業」原來做茶行，做批發茶葉、食品，卻在110年11月，卻開始變更相關營業項目，搖身一變，成了電腦設備安裝、資訊軟體服務，變成電腦軟體資安服務公司，很快就標到國防部案件，像是111年國防部海軍司令部伺服器標案及維護標案（標案編號PU12007P074），標案內容具敏感性涉及資安與國安業務範疇的國安採購案，竟然是由一間位於高雄的資本額僅10萬的鴻璋茶業的茶葉公司得標。

王鴻薇更揭露，這間公司專業性相當有問題，陸續被政府相關單位提告，像在108年被花蓮地檢署提告，還被判刑，國立台南藝術大學也告過他，一樣敗訴，更扯的是還承包立法院相關網路維護，還好立法院發現根本不具專業能力，很多問題都解決不了，立法院不付錢，該公司就去告韓國瑜，結果一樣敗訴，因為根本欠缺契約要求的專業能力，還要立法院解決網路系統設備問題，服務人員資格也不服，「這家公司可說是劣跡斑斑！」

王鴻薇質疑，這家公司這麼多官司，卻陸續標到國防部相關單位標案，曾經標到機敏性涉及國家安全標案，還可以標到「聯合對抗戰術模擬系統電腦兵棋系統維護乙項」案(標案編號：PZ08302P059)，國防部倒底有沒有問題？因為這家公司常常被告，就陸續去成立其他公司，包含鴻璋、鴻鈞、鈞威、鈞立，還隱身在住宅區，一個地址設了四個公司，這四個公司，陸續得到個政府超過一百多件標案。

王鴻薇再質疑，國防部難道不用查一下，明明這家公司有另一家公司被起訴，國防部繼續把案子標給他，然後說不知道，未來龐大國防預算到底要怎麼執行？福麥、大石是借牌嗎？還是人頭嗎？10萬元資本額就可以標得國防部案子，顧立雄稱「我為什麼要管它資本額」，王鴻薇砲轟，「資本額這麼少，這家公司到底有沒有承接國安、大型標案能力？國防部長可以這樣把耳朵堵起來嗎？」

王鴻薇喊話，國防部相關標案有沒有藏污納垢，顧立雄、國防部必須正視這些標案如何以昭公信。

▲一家茶葉公司得標國防部機敏標案。（圖／王鴻薇辦公室提供）

▲這間茶葉公司110年才變更公司營業登記項目。（圖／王鴻薇辦公室提供）

▲相同公司卻標得破百件政府標案。（圖／王鴻薇辦公室提供）

▲該茶葉公司還提告過立法院長韓國瑜敗訴。（圖／王鴻薇辦公室提供）

