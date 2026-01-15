國防部標案疑雲再+1！馬文君踢爆：賣菸改行賣槍彈

國防部招標作業爭議再添一樁，立委馬文君爆料，一家先前主要從事菸酒、食品及五金零售批發，且從未投標過任何政府標案的公司，卻在去年6月，變更營業項目，增加槍砲彈藥輸出入、槍枝保養業後，就拿下軍備局一筆9公厘手槍彈、4550萬元的標案。

立法委員馬文君（攝自臉書）

馬文君表示，這家台灣禾亞國際有限公司位於台中，資本額500萬元，先前主要從事菸酒、食品及五金零售批發，且從未投標過任何政府標案，但卻在去年6月，變更營業項目，增加槍砲彈藥輸出入、槍枝保養業，也很湊巧不到半年時間，就投標軍備局這件子彈採購案，拿下9公厘手槍彈、4550萬元的標案。

根據公司登記在台中市北屯區的地址，是一戶有庭院的透天宅，沒想到又是一間深藏不露的大軍火商。馬文君表示，這彷彿是去年「RDX海掃更」炸藥案翻版，台南福麥裝修公司沒軍事背景、沒處理經驗，就拿下具高度機敏的炸藥原料案，同時另個共通點，RDX原料與子彈，都是國軍原本能生產、產線產量充足的軍品，但卻在近期突然不做，改外包採購，恰巧就有幾間公司知道門路，在短時間變更營業項目，投標、得標。

馬文君踢爆軍備局招標案又一可疑弊案（攝自臉書）

馬文君表示，這個狀況一而再，再而三發生，也不知道是超思第二，還是第三，不知道有多少藏鏡人躲在這些公司背後，透過關係專吃這些標案，大賺國防預算。我也請國防部不要再自欺欺人，徹底調查、提出說法。

