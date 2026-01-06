國防部機密標示作法再精進 刪除網路訊息須加註「無」標示要求

國防部6日宣布，「國軍機密資訊精準標示精進作法」，刪除各級網路公務群組傳遞一般公務資訊時，必須加註【無】標示的要求，以簡化作業流程。 圖：金大鈞／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國防部今（6）日宣布，刪除各級網路公務群組傳遞一般公務資訊時，必須加註【無】標示的要求，以簡化作業流程。同時，國防部說明「國軍機密資訊精準標示精進作法」，係參考美軍及國際友盟國家精準核密管理模式，並結合我國實際需求與安全考量，兼顧機密資訊保護與適度維持國防透明度的要求。

國防部指出，自《國家機密保護法》施行以來，國軍人員的保密素養與認知已有顯著提升。目前在處理機密資訊時，要求載明保密理由、註記適用法規、完整標示機密要件，並依法簽奉核定等作法，已具備相當紮實的基礎。

廣告 廣告

針對網路公務群組的部分，國防部說明，各單位均已依國軍資安規範嚴禁上傳機密資訊，並完備相關審認程序。經蒐整官兵意見後，決定刪除網路訊息傳遞需加註【無】標示的要求，讓官兵能更有效率地進行一般公務資訊交流。

為進一步提升機密資訊管理精準度，新頒精進作法參考美軍經驗，採取「逐頁逐段審認」方式，明確標示各項機密要件；同時依序檢視公務資訊類別及等級，確保所有涉密資訊獲得妥善保護，也更有利於後續資訊管理、追蹤、傳遞及歸檔作業。

國防部強調，對於未涉及機密的各類公務資訊，民眾仍可依《政府資訊公開法》相關程序，向各機關申請提供。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

退後原來是向前！黃暐瀚再提化解僵局6建議 稱先低頭者將贏得中間選民好感

楊宏基觀點》示範？警告？美軍教科書等級「斬首行動」 台灣恐怕不是旁觀者而是劇中人