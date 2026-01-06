國防部機密標示新規 基層反彈

共諜案頻傳，國防部今年起實施「機密資訊精準標示」作業，在文件的每一段落的後方審查加註機密等級，審視標記有無涉密，卻引發基層官兵反彈，抱怨行政工作量倍增，連綠委也批評除了造成行政負擔，也可能反而模糊真正的核心機密。國安學者陳文甲示警，若基層流於形式產生疲乏感，恐怕稀釋實質國安保防效果。

國防部近來全面收緊資訊與文書管理規範，新令明定自今年元旦起，正式推動「機密資訊精準標示」相關作業，凡是部隊所產製的任何資料、資訊，都要標註機密屬性，細至一文中各段落都要標註，原先就連網路訊息傳遞都要加「無」。

基層怨聲載道，官兵坦言，原本就繁重的行政作業雪上加霜，光是判定是否涉及機密，工作量便暴增，且連網路、群組訊息傳遞也都在列管範圍，直呼「有夠智障」。不過，國防部6日晚間急出面回應，網路訊息考量已有資安規範，僅能傳遞一般公務資訊，經蒐整官兵意見後，已取消網路傳遞需加註「無」標示的要求。

執行軍中涉密作業的保防官也緩頰說明，此標示作法是希望提升官兵對資訊價值的重視，應能有效杜絕機敏資訊因疏忽而混入一般公務資料的風險。特別是近期有些共諜案當事人都辯稱不知涉密，如今每一段都清楚標上密等，就是要斷絕灰色地帶。

陳文甲直言，從國安角度來看，逐段標示機密等級有助將機密分類內化為日常作業習慣，短期可提升分類意識與自我審查，長期則有助制度化保防流程。但若國防部缺乏彈性配套、案例教育與安全替代通訊工具，反而易流於形式化，造成疲乏感，稀釋實質國安保防效果。

民進黨立委羅美玲也表示，通常文件只要一行涉密，即整份列密，新作法恐怕引發過度機密化、反而模糊真正核心機密的疑慮。綠委陳冠廷更擔心基層出現「為交差而標」的形式化作業，反而稀釋對真正高風險行為的警覺，實質保密效益未必提升，建議在實施滿1周後進行成效評估。