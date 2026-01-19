國防部機密資料帶出會議室 黃國昌出面受訪：那真的也不是什麼機密

黃國昌今下午出面接受媒體訪問時，還原自己將機密資料帶出會議室的經過。（鏡新聞提供）

立法院今（19）日進行國防特別預算機密會議，過程中民眾黨主席、立委黃國昌把國防部的機密資料帶出會議室後，後來才回來歸還。黃國昌下午出面接受媒體訪問時，坦言自己把國防部的機密資料跟自己的資料放在一起帶走，走到樓梯口才發現，接著就走回國防外交委員會交還資料。而黃國昌也強調，現在內容不能講，等美國國務院正式公開品項後，「大家會發現，那真的也不是什麼機密」。

民進黨立委沈伯洋今於臉書po文，指立法院今天進行國防特別預算機密會議時，召委王定宇正要宣告，有哪些事情要注意不能洩漏，沒想到黃國昌就一直往門口要走出去，後來還將機密資料一度帶出會議室，所幸有迅速追回。

針對這起事件，黃國昌今下午出面受訪還原經過，坦言自己確實有將國防部的資密資料跟自己的資料放在一起帶出會議室，到樓梯口自己發現拿到機密文件，後來就走回去歸還資料，前後過程大約30秒左右。「想要在這個地方做文章，我只有4個字，大可不必。」

黃國昌還質疑提到，「台灣為什麼要買這個東西」，現在細節跟內容不能講，等美國國務院完成程序，正式公開品項後，「大家會發現，那真的也不是什麼機密，但是國防部編列為機密，我也尊重。」

