國防部檢討戰鬥加給支領範圍 將納無人機、防空戒護部隊

為照顧國軍官兵、提高志願役留營意願。國防部研擬修訂戰鬥部隊、戰航管、反情報勤務等薪資加給方案，檢討戰鬥部隊定義並擴大戰鬥加給支領範圍。未來無人機部隊、陸、海軍飛行部隊機務人員、防空戒護及資通聯隊都將納入支領戰鬥部隊加給範圍，並新增反情報勤務加給。

國軍編現比持續偏低，引發外界擔憂，立法院外交及國防委員會1日邀請國防部針對「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」進行專報並備詢，國防部指出，近年受少子化影響，每年可徵役男人數持續降低，為鼓勵志願役長留久用，並吸引青年投入軍旅，已自2024年起全面審視國軍志願役薪資結構。

國防部指出，今年(2025年)4月核定調整戰鬥部隊加給等5項薪資加給後，截至今年10月，志願役現員已較去年同期成長2,000餘員，顯見薪資待遇提升已有初步成效。後續國防部也擬增、修訂戰鬥部隊、戰航管、反情報勤務等加給方案，並全盤檢視戰鬥部隊的定義。國防部長顧立雄說：『(原音)我們要考量到每一個任務的性質、繁重的程度以及艱難性、專業性等等。比如無人機，那就涉及到戰鬥部隊的定義，那如果符合戰鬥部隊定義的，我們都會爭取把它納入戰鬥部隊，然後領取戰鬥部隊加給。』

國防部進一步說明，無人機及火力部隊戰時將建立全時段戰場監控體系，並針對敵高價值目標攻擊；陸、海軍飛行部隊機務人員、防空戒護部隊及資訊通信聯隊等單位則從事戰鬥支援任務，均符合「戰鬥部隊」的定義，研擬支領一、二類型戰鬥部隊加給。

另外研擬資通電軍所屬通資站台人員可支領戰航管加給；軍事安全總隊也研擬新增反情報勤務加給。國防部資源規劃司長藍靜婷說：『(原音)軍事安全總隊為國軍唯一反情報專業部隊，係鞏固內部安全不可或缺的重要單位，為提升留營誘因，本部評估其勤務繁重艱困程度，研擬新增反情報勤務加給。』

國防部也表示，為鼓勵士官勇於向上派職，正研議士官督導長分級制度，避免營級以上士官長缺員狀況。後續也將依敵情威脅、防衛作戰需求及勤務特性，持續檢討修訂各項勤務加給支領對象，增加志願役留營意願。