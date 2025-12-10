國防部武器採購由室內裝修公司得標 王鴻薇：小吃店進口快篩翻版？

總統賴清德上月宣布將編列1.25兆元新台幣的國防特別預算，行政院日前送案，遭在野黨團聯手在立法院程序委員會二度封殺。國民黨立委王鴻薇透露，國防部有1個標案，預算金額高達將近8億，決標金額5.9億，得標竟是一家登記室內裝修的公司，讓她質疑並砲轟，「這是小吃店進口快篩劑翻版嗎？」

國民黨立委王鴻薇。（資料照／中天新聞）

王鴻薇今（10）日傍晚在臉書發文，今天網路上有民眾爆料，國防部標案編號（JE15005L097）RDX海掃更公開招標採購決標公告，預算金額高達8億多，決標金額5.9億，得標竟是一家登記室內裝修的公司，在網路上引發討論。難道這麼高價的國防部標案，一家裝修公司就能承包，真令人嘖嘖稱奇。

王鴻薇表示，這宗標案的品項是武器彈藥及其零件。RDX海掃更的英文RDX來自Royal Demolition eXplosive（皇家拆遷炸藥）的縮寫，又稱旋風炸藥。

王鴻薇透露，這樣專業且上億的國防採購標案，居然是由一家「福麥國際室內裝修公司」得標，而且按照他們公司的公開廣告內容：「提供全方位的房屋設計、施工、修繕服務，業務涵蓋室內設計、水電工程、衛浴整修、木作裝潢、防水抓漏、燈光設計、系統櫃、廚具、門窗工程、壁癌處理等，並有代理銷售建材產品，以在地深耕、提供一站式服務、透明報價和工程保固為特色」。這實在很難讓人了解跟上述標案有什麼關聯。

王鴻薇揭露國防部這件標案得標竟是一家登記室內裝修的公司。（圖／王鴻薇臉書）

王鴻薇提到，自己也去找了街景地圖，根據公開招標文件公示，這家公司於94年就登記設立，廠商地址是在台南中西區和真街79號。如果從Google街景圖去搜尋，會出現一家三星級旅館「天麗行館」。

王鴻薇質疑，到底國防部為什麼會跟一家室內裝修公司採購炸藥？猶記疫情時，衛福部採購快篩試劑，居然是跟一間小吃店（高登）採購，好有快篩小吃店的既視感。

衛生福利部。（資料照／中天新聞）

最後王鴻薇直言，國防預算已經占到總預算的1/3，再加上1.25兆特別預算壓境，賴清德總統頻頻喊話立法院趕快審趕快過，那到底這麼龐大的國防預算怎麼花的？流進誰的口袋？還是要搞清楚弄明白吧！

