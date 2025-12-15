國防部炸藥採購案有弊端？ 國民黨今告發圖利

國民黨桃園市議員凌濤(圖中)、前後任發言人楊智伃(圖左)及鄧凱勛(圖右)。呂志明攝



總金額高達7.9億元的國防部炸藥、底火採購案，竟然是由裝修商「福麥」、鞋商「大石」公司承攬，遭外界質疑有弊端。對此，國民黨桃園市議員凌濤、前後任發言人楊智伃及鄧凱勛，今(12/15)日上午前往台北地檢署，告發國防部相關經辦及經手人員涉犯《貪污治罪條例》及《刑法》圖利罪，要求北檢依法展開調查。

王鴻薇與同黨立委馬文君、徐巧芯、桃園市議員凌濤等人近日質疑，福麥沒有軍事背景，為何卻能標下國防部5.9億元的「RDX海掃更」炸藥採購案？此外，中科院的高熔點炸藥「HMX」採購案也由福麥國際1.2億元得標；凌濤還表示，台南大石國際公司原本經營鞋類生意，後來卻提出申請變更新增營業項目「槍砲彈藥輸出入」，並順利獲得標下5.56步槍彈底火標案，嘲諷國防成為「賴友友」與中央高層關係交好。

對此，國防部回應，經初步清查從2021至2025年近5年的採購案件，屬火藥原物料品相，國內廠商均無產製能力，所以採「內購外貨」公開招標籌獲，而得標廠商決標後須繳履約保證金，且限期取得外國政府核發之「輸出許可證明」，也須獲經濟部進口同意文件。國防部強調，火藥原物料屬於國防軍備重要物資，國防部依政府採購法規範，公開辦理招標採購，禁得起公開監督、檢視。

昨(12/14)日晚間，福麥公司發出三點聲明，強調負責人與家人都無黨職，更不認識賴清德總統，也強調絕對有履約之能力。

今(12/15)日上午，凌濤與國民黨前後任發言人楊智伃及鄧凱勛前往台北地檢署提出告發，凌濤等人指出，國防部在辦理軍火、槍砲及相關軍工原料採購案件時，未嚴格審查投標廠商的資格及履約能力，導致福麥、大石等過往無相關經驗的廠商承攬高度敏感的國防採購項目。他們質疑，這些廠商是否具備與所承攬業務相符的專業能力，而國防部在資格審查及履約能力評估上是否確實進行實質審認，有待進一步釐清。

淩濤等人還提到，過去政府採購實務中，曾多次因資格審查流於形式而引發重大爭議。例如，在快篩試劑採購案中，一家被形容為「小吃店背景」的公司取得採購資格，引發社會強烈質疑；而在超思案中，相關機關雖一度聲稱無不法情事，但最終仍遭檢調偵辦並依法起訴。類似案例顯示，外界對政府採購程序的質疑並非無理取鬧，而是合理監督的一環。

他們認為，這次採購案件中，投標結構、廠商間關係以及競爭情形是否存在競爭不足、程序異常或其他影響公正性的問題，需檢調深入調查。尤其是福麥、大石等廠商在剛成立或剛變更營業項目登記後，即能迅速得標高額且敏感性極高的國防採購案件。因此呼籲檢方秉持公正立場，徹底調查本案真相，以釐清國防部在採購過程中是否已善盡應負之高度注意義務，同時確保國家財產及國防安全不受損害。

