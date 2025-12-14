國防部炸藥標案「裝修公司」5.9億得標！被疑「賴友友」 福麥3聲明反擊

國民黨立委今再爆主業衛浴裝修的「福麥公司」今年還得標中科院1.2億元「女王陛下炸藥（HMX）」採購案。周志豪攝



主業是衛浴裝修的「福麥公司」，近日得標國防部5.9億元「RDX海掃更」案引發爭議。藍委徐巧芯與王鴻薇上周提出質疑，福麥去年底才新增化學原料批發營業項目，今年初就打敗專業公司得標中科院1.2億元「女王陛下炸藥（HMX）」採購案，背景到底多硬？對此，福麥公司今天（12／14）晚間發出三點聲明，強調負責人與家人都無黨職，更不認識賴清德總統，也強調絕對有履約之能力。

福麥公司今天晚間發出聲明，內容主要有三點。第一，針對外界質疑履約能力。福麥公司指出，得標前已正式取得美國知名軍工大廠SAE公司為期十年之台灣獨家代理權，相關投標過程合法、程序完備。因此，福麥公司強調並非毫無經驗之業者，截至目前為止，已承接中科院兩件採購案，其中一件已完成交貨並順利履約；另一件則於得標後兩週內，即取得美國官方核發之輸出許可證，足證具備實務操作經驗與如期履約之能力。

福麥公司12/14晚間發出三點聲明。讀者提供

另外外界質疑「賴友友」一事，福麥公司強調，現任負責人李文慶、前任負責人李淑玲及其家人均無任何政黨黨員身分，在賴清德總統任內及賴清德台南市長任內均未曾有過任何接觸，彼此間互不認識。因此媒體報導稱李文慶等人係「賴友友」，影射與高層關係良好，與事實不符，懇請外界勿再以訛傳訛，混淆視聽。

最後，福麥公司指出，本案所涉及之RDX，為飛彈、火箭及砲彈等重要軍工產品之關鍵原料，目前全球僅有中國及印度輸出，取得過程不易，實務上需透過合法民間管道，間接取得原料，以維護國防安全。

福麥公司也表示，相關不實指控與假訊息，已對台灣國防安全與本公司商譽造成嚴重影響。福麥公司一向秉持合法、專業與負責之態度經營事業，對於相關採購案定會依法履約，確保國防供應鏈之穩定與安全。爾後如有不實指控、錯誤報導或惡意散佈不實訊息致影響本公司或員工之權益，本公司將依法追究相關法律責任。

