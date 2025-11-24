國防部發安全指引促防衛意識 牛煦庭：淡化政治色彩宣傳更有效

國民黨立委牛煦庭表示，《台灣全民安全指引》應淡化政治色彩，宣導才能更被社會接受。（圖／CTWANT攝影組）

為了提升全民防衛意識、強化社會韌性，國防部推出「台灣全民安全指引」，並於上週起展開家戶普發作業，期間卻出現不少批評，稱浪費公帑、製造恐慌等評論。國民黨立委牛煦庭今（24）日指出，有關於民防宣導應降低政治色彩、內容更客觀中性，並建議國防部參考瑞典做法、強化假訊息識讀與多方查證等面向，使政策推動更能為社會接受。

立法院內政委員今日邀請國防部針對「普發新版台灣全民安全指引」進行報告並備質詢。當中，牛煦庭指出，新版《台灣全民安全指引》加入總統簽名，引發外界不同解讀。雖然國防部強調此舉原意在於「鼓舞士氣」，但從社會角度觀察，近年因政治因素造成陣營對立，如今再加上總統簽名，難免被解讀為政治化。

國防部副部長柏鴻輝赴立法院針對「普發新版台灣全民安全指引」進行專案報告。（圖／周志龍攝）

他提醒，不論政黨立場如何，民防政策都希望能順利推動，而政黨不同立場更應廣納不同意見。當前社會政治氛圍緊繃，若相關內容引發過多爭議，反而可能影響《台灣全民安全指引》的宣導效果。

牛煦庭建議，手冊內容仍有精進空間。他以瑞典的安全手冊為例，瑞典在談到假訊息識讀時強調應避免只依賴單一資訊來源、需多方查證；相較之下，國防部所推出的手冊卻寫道「若感到焦慮，不要看太多新聞或網路資訊」。他認為相關內容仍可調整，也強調宣導資訊越客觀、中性，效果越佳，因此政治色彩應盡量淡化。

對此，國防部副部長柏鴻輝回應，《台灣全民安全指引》攸關全國性事物，總統相當重視，且身為三軍統帥，國防白皮書本就需由總統簽署。國防部已聽到各界聲音，也理解社會期待手冊更能被民眾接受，作為平時準備的參考。過去國防部在災害應變工作上超越政黨立場，一切以全民安全為優先，國防部向來是中立單位，期盼此指引能有效保障所有國人安全。

