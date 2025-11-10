「國防部發言人」臉書被誤認是中國遭洗版 急澄清：這裡是中華民國

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國國防部官方臉書頁「國防部發言人」昨天遭大批外國網友湧入，以簡體中文、英文、阿拉伯文發言指控，中國向蘇丹民兵「快速支援部隊」出售武器。為此，國防部急留下中、英文及我國國旗澄清，「這裡是中華民國，不是中華人民共和國」。

國防部發言人臉書專頁為國軍對外溝通的重要管道，經營十餘年來，已累積43萬粉絲，不過，國防部在周六下午發布「饗美味國產豬肉，鍛堅實國防戰力，護國安」力挺國產豬肉的貼文後，昨日起遭大批外國網友湧入，以簡體中文描述，「中國向蘇丹的叛亂民兵『快速支援部隊』(RSF)出售武器」，並與英文China is selling arms to the rebel Rapid Support Forces (RSF) militia in Sudan及阿拉伯文字句同時呈現。

另也有外國網友稱，中國向阿聯酋(阿拉伯聯合大公國)出售武器，包括中國製造的戰略無人機，用於殺害蘇丹人民。

為此，國防部昨日在同篇貼文，留下中、英文澄清文字與國旗符號稱，「這裡是中華民國，不是中華人民共和國。Here stands the Republic of China (Taiwan), not the People’s Republic of China.」國防部官員說，期盼這個留言可以讓留言者理解。

快速支援部隊是一支在2013年創立的準軍事組織，與蘇丹政府軍的立場相左，現今兵力已超過10萬人。自2023年4月以來，蘇丹內戰已造成上萬名蘇丹平名死亡，超過200人成為難民，700多萬人流離失所。

