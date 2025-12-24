國防部盼放行1.25兆特別預算 國民黨批最笨領導人帶向戰爭和貧窮

總統賴清德再度提及1.25兆元國防特別預算，要全面強化國防力量，但立法院已經4度擋下，朝野激烈對。（圖片來源／總統府）

針對總統賴清德所提出的1.25兆國防特別預算，國民黨文傳會主委吳宗憲今（24）日指出，現在國防預算動輒幾兆丟出去，卻不給詳細資料，立法院當然會擋。國防部副部長徐斯儉則表示，盼讓預算排進程序委員會，這是反應臺灣自我防衛決心，和對區域和平穩定的責任。

立法院程序委員會23日於朝野激烈口角中，藍白立委聯手下，第4度緩列行政院所提出1.25兆國防特別條例以及財劃法草案，未被排入26日立法院會的報告事項議程。

而美國在台協會台北辦事處（AIT）則是繼8月25日與國民黨籍立委，11月12日與國民黨主席鄭麗文會面，12月23日第三度出手與國民黨副主席李乾龍、張榮恭會面，顯示相當急切。

針對AIT鎖定臺灣國防預算與特別預算立場一事，李乾龍表示，國防預算是美方關切的議題之一，他向對方表達，為了台灣安全，國民黨不會反對合理的國防預算。

AIT第三度出手換「合理」兩字，藍批不買單就是中共同路人

吳宗憲在接受《千秋萬事》專訪時則指出，1.25兆是史上最高的國防特別預算，卻只有幾頁的報告，平均每年要增加1千多億元，而明年要投資在國防的預算規模，將達到總預算的1/3。

「國民黨絕對支持國防，但不能丟一個東西，沒有說明就要你吞下去，不買單就是中共同路人。」他痛批，政府此舉如同「土匪惡霸」，就算是上市公司的大額支出，都要詳細的計劃書說明。

美國在台協會台北辦事處（AIT）第三度出手會面藍營核心人士，國民黨表達不會反對合理的國防預算。（圖片來源／AIT）

「現在是美方講什麼，預算執行單位就報告是，就要吞下去，但國防不是狂買武器就有用。」吳宗憲強調，編現比越來越差政府也沒有管，軍人加薪政府也不執行，對兒童福利、社會安全、軍人警消卻是斤斤計較。

吳宗憲並以國防部在國土防衛韌性預算所分配的1151億元為列稱，「一瓶礦泉水120元、一張椅子5萬元、一張桌子100多萬」等離譜項目，都是在被抓包後才修正，怎知道1.25兆有沒有浪費存在？

每一場兵推都對台灣不利，民進黨不避戰只想買武器

他進一步援引「孫子兵法」上兵伐謀的概念主張，應透過國際關係與策略「避戰」，而非狂買武器，武器買到爆，就是愛國家，特別是美日的每一場兵推結果都對台灣不利。

「最笨的領導人就是將人民帶向戰爭和貧窮。」吳宗憲強調，重點應放在如何避免戰爭降低衝突，讓世界上覺得臺灣是很好的投資地方，這也是避戰的一環，民進黨都沒想到，「只想到要買武器 。」

而徐斯儉則對國防特別條例再被擋下表示，今年10月為止，中共機艦進入我方應變區的數字，是前兩年平均數字兩倍，威脅越來越嚴重，中共不是只有對臺灣進行威脅，而是對整個第一島鏈。

徐斯儉稱，特別預算都是針對不對稱戰力的發展，還有訓練，以及全社會防衛韌性的計劃，國防部願意在立法院的監督下，謹慎編列預算並接受監督。

(原始連結)





